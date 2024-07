Apple: problemi in corso con due funzioni per gli Apple Watch 10

La prossima versione dell’Apple Watch dovrebbe essere svelata il prossimo mese di settembre, ma spetta all’azienda leader nel mondo della tecnologia decidere ancora alcuni aspetti. Apple infatti dovrà scegliere se celebrare lo smartwatch come il modello celebrativo per il decimo anniversario. In altre parole, il colosso deciderà se si tratterà semplicemente dell’Apple Watch Series 10 o dell’Apple Watch Series X. Poiché il dispositivo è stato presentato per la prima volta nel 2014 ma è stato rilasciato solo nel 2015, Apple potrebbe decidere di far scalare il tutto e riservare le celebrazioni per il prossimo 2025.

Considerando che sono in arrivo alcune modifiche al design della linea 2024 però, sembrerebbe che Apple abbia deciso di organizzare tutto quest’anno. Mark Gurman di Bloomberg, sempre molto informato sui fatti, afferma che Apple starebbe avendo problemi con le due nuove funzionalità relative alla salute che si vociferavano per la linea Apple Watch di quest’anno. C’era infatti molto ottimismo in merito alla possibilità di rilevare sbalzi riguardanti la pressione sanguigna. In questo modo si potrebbe identificare una condizione nota come “ipertensione“.

Apple Watch Series X/10: ci sono dei problemi con due funzioni

Gli utenti non sapevano che Apple avesse in cantiere la possibilità di fornire letture della pressione sanguigna. Questa nuova aggiunta misurerà il livello base e avviserà se la pressione sanguigna dovesse superare la norma. Nel caso in cui dovesse avvenire tale situazione, l’utente potrà avere una lettura istantanea con il proprio Apple Watch e trovare una farmacia vicina per una misurazione più accurata. Gurman fa notare che ci sono stati problemi con questa funzionalità che non funzionava con il nuovo design. L’Apple Watch Series 10 infatti includerà un display grande quasi quanto l’Ultra e una cassa più sottile.

L’altra funzionalità relativa alla salute che a Cupertino intendevano includere nell’Apple Watch Series 10 è un sensore per monitorare l’apnea notturna. Questa è una condizione pericolosa che interrompe la respirazione durante il sonno.

Il monitor dell’apnea notturna richiede che l’orologio tenga traccia del livello di saturazione del sangue dell’utente, che è ciò che fa il pulsossimetro. Al momento le due funzioni sembrano non essere ancora pronte per l’uso, per cui toccherà risolvere il problema.