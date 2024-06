Inutile negarlo, quello di nona generazione ha deluso le aspettative di tutti gli utenti o quasi. Le speranze sono rivolte allora ad Apple Watch Series 10, in arrivo a settembre con importanti novità, come il display più ampio e una cassa dal profilo più sottile.

Nuovi dettagli su Apple Watch Series 10

L’indiscrezione è stata diffusa da una fonte ritenuta più che affidabile, Ming-Chi Kuo. Nel suo ultimo report, l’analista scrive che secondo lui le dimensioni della cassa passeranno da 41mm e 45mm a 45mm e 49mm rispettivamente. Queste dimensioni si riferiscono all’altezza del case e non alla diagonale del display, ma è ovvio che con un case più alto c’è spazio per un pannello più ampio. Volendo fare un confronto con un dispositivo già in commercio, la cassa dell’attuale Apple Watch Ultra è di 49mm.

Numeri alla mano, l’upgrade in termini di dimensioni è abbastanza importante. Il modello Ultra resterà in ogni caso più voluminoso nel complesso per via del telaio in titanio più spesso e della protezione della corona sporgente. Non dovrebbero cambiare invece le cornici che circondano il display, che già sul Series 9 sono super sottili.

Altra novità riguarderebbe lo spessore, che dovrebbe essere ridotto. L’indiscrezione di Kuo è totalmente in linea con quella lanciata da Mark Gurman di Bloomberg, che nella sua newsletter indica che nei piani di Apple c’è l’intenzione di rendere tutti i suoi dispositivi (quindi anche Apple Watch) più sottili di quanto siano ora.

Dimensioni a parte, cambierà il form factor generale? Né Kuo né Gurman ne hanno parlato nei loro ultimi report, ma in passato alcuni hanno suggerito l’idea di una riprogettazione totale, come accaduto nel 2017 con iPhone X. Che Apple Watch X sia davvero in arrivo? Mancano diversi mesi alla presentazione degli smartwatch di nuova generazione, ma gli indizi sembrano andare in questa direzione.