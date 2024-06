Apple vuole realizzare iPhone, iPad e MacBook ancora più sottili

L’iPad Pro M4, dai più chiamato iPad OLED, è al momento il dispositivo più sottile mai realizzato da Apple. Il risultato è innegabilmente straordinario, ma questo è solo l’inizio, perché l’azienda di Cupertino vuole impegnarsi ad assottigliare i profili di tutti i suoi dispositivi, compresi iPhone e MacBook.

iPhone, iPad e MacBook più sottili ma senza compromessi: Gurman svela i piani di Apple

Parla di questo piano in agenda il solito Mark Gurman, che nella sua personale newsletter si sbilancia su un iPhone 17 “significativamente più sottile”. Questa non è la prima volta che circola la voce riguardante un nuovo iPhone 17 Slim, che secondo le indiscrezioni potrebbe essere anche più costoso dell’attuale modello Pro Max (in Italia si parte da 1.489 euro). I dettagli tecnici mancano, ma, tra le altre cose, si ipotizzano un display con diagonale da 6,6 pollici e una Dynamic Island più piccola.

L’azienda di Cupertino, rivela il giornalista di Bloomberg, non vuole però commettere errori. L’obiettivo è rendere iPhone, iPad e MacBook ancora più sottili, ma questo deve essere centrato senza alcun compromesso. I dispositivi del futuro dovranno essere resistenti nonostante lo spessore ridotto e portare con sé tutte quelle funzionalità che gli utenti si aspettano un device con il logo della mela.

Secondo voci di corridoio, il sopracitato iPhone 17 Slim in arrivo nel 2025 avrà un ruolo determinante, rappresenterà una sorta di rivoluzione nel panorama degli smartphone a marchio Apple. Qualcosa di simile a quanto accaduto nel 2017 con iPhone X, che al tempo attirò tutte le attenzioni su di sé per il Face ID e, più in generale, su un design full-screen che in quegli anni si vedeva solo sulle proposte della concorrenza.

Lato MacBook (sia Air che Pro), la riprogettazione è invece molto più recente. Il design attualmente in uso risale infatti al 2021, con la tacca sul display utile per guadagnare più spazio di lavoro e la reintroduzione di quelle porte che gli utenti utilizzano ogni giorno o quasi.