Ci sono già importanti new entry nel catalogo di Apple, come il MacBook Air M3 e l’iPad Pro M4, ma il 2024 dell’azienda di Cupertino ha ancora tanto da offrire. Principalmente le funzionalità AI che – salvo sorprese – verranno presentate il 10 giugno alla WWDC24, ma anche gli smartphone di nuova generazione attesi per settembre. Eppure, nonostante le novità non manchino, si parla già di quello che potrebbe succedere nel 2025. Più precisamente, di iPhone 17 Slim.

iPhone 17 Slim potrebbe essere uno smartphone rivoluzionario

Secondo quanto riportato dal The Information, il colosso californiano il prossimo anno presenterà un iPhone 17 con un design “significativamente più sottile”. Il suo costo dovrebbe essere superiore a quello del modello Pro Max, andandosi dunque a posizionare come smartphone Apple di fascia più alta della lineup.

Nel rapporto si legge di una “importante riprogettazione” caratterizzata da cambiamenti più o meno drastici come nel caso di iPhone X. Quest’ultimo, presentato nel 2017, rivoluzionò l’immagine di iPhone con il suo look full-screen, il passaggio dal Touch ID al Face ID e la doppia fotocamera posteriore. Ma quali novità potrebbe portare con sé iPhone 17 Slim? In base al report, saranno tre le caratteristiche simbolo di questo cambiamento: il profilo più sottile, la Dynamic Island più piccola e, soprattutto, il modulo fotografico posteriore posizionato al centro, in alto.

Il sistema di fotocamere degli smartphone di Apple è da sempre posizionato in alto a sinistra, quindi lo spostamento nella parte centrale alta rappresenterebbe un cambiamento visivo davvero notevole. Per farsi un’idea guardando alle proposte oggi sul mercato, il risultato potrebbe essere simile a quello del Google Pixel 8 Pro. Anche il Samsung Galaxy S10 aveva una fotocamera di questo tipo, soluzione poi messa da parte l’anno successivo.

Nell’elenco delle probabili caratteristiche figurano anche un display con una diagonale da 6,5″ (in ogni caso, compresa tra 6,1″ e 6,7″) e il chip A19. Inoltre, ancora secondo le indiscrezioni, con il debutto di iPhone 17 Slim, Apple potrebbe decidere di mandare in pensione il modello Plus.