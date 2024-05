Nonostante la gamma del 2024 non sia stata ancora presentata, già si parla degli iPhone che Apple presenterà il prossimo anno. Secondo una fonte autorevole, l’analista della Haitong International Securities Jeff Pu, il colosso di Cupertino vorrebbe una Dynamic Island più piccola e una fotocamera migliorata per le quattro versioni di iPhone 17. Ma anche a tal proposito, ovvero la composizione della gamma, potrebbe esserci una interessante novità.

In base a quanto riportato da Pu, Apple starebbe prendendo in considerazione un cambio nella sua strategia proponendo uno smartphone Slim al posto del modello Plus che da diversi anni ormai viene gettato nella mischia senza però riscuotere tanto successo. Come suggerito dal nome, un iPhone 17 Slim avrebbe un profilo più sottile rispetto agli altri tre smartphone della gamma. Anche il display dovrebbe avere dimensioni più contenute, forse di poco inferiori rispetto a quelle del modello Pro Max, come suggerito anche da Ross Young, CEO della DSCC.

E dunque, in base a quanto trapelato, la gamma del 2025 potrebbe essere così composta:

iPhone 17 (alluminio) con display da 6,1 pollici

iPhone 17 Slim (alluminio) con display da 6,6 pollici

iPhone 17 Pro (alluminio) con display da 6,3 pollici

iPhone 17 Pro Max (titanio) con display da 6,9 pollici

Come indicato nell’elenco riportato qui sopra, tra quelli del 2025 il modello Pro Max dovrebbe essere l’unico in titanio. E, ancora in base alle voci di corridoio, potrebbe essere l’unico con una Dynamic Island più piccola (ma con funzioni invariate). Apple potrebbe centrare questo obiettivo attraverso l’utilizzo della tecnologia Metalens, da impiegare sia per il sensore di prossimità che per il sensore biometrico Face ID.

Per quanto riguarda infine il comparto fotografico, il sopracitato Jeff Pu ritiene che l’intera gamma del 2025 riceverà un sostanzioso aggiornamento della fotocamera frontale, che sarà da 24 megapixel. Un bel passo in avanti se si considera che il sensore attualmente utilizzato è da 12 megapixel.

Immagine di copertina ©Apple