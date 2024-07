Apple pronta per il primo iPhone con 12 GB di RAM e 3 fotocamere da 48 MP

Quando è stata annunciata la volontà di Apple di entrare a far parte del mondo dell’intelligenza artificiale, che ormai stava dilagando nel settore, si è giustamente parlato di Apple Intelligence. Tutto bello, molto interessante, se non fosse che solo i modelli 15 Pro e 15 Pro Max potranno usufruire di questa risorsa con l’aggiornamento ad iOS 18.

Chiaramente questo discorso riguarda l’attuale line-up di Apple, mentre per quanto riguarda i dispositivi in arrivo a settembre, anche iPhone 16 e iPhone 16 Plus riusciranno ad accordarsi. I due smartphone dovrebbero infatti avere a bordo un quantitativo pari a 8 GB di RAM, il minimo per eseguire Apple Intelligence. Inoltre, esattamente come i modelli 16 Pro e Pro Max, probabilmente monteranno a bordo il nuovo processore A19 di Apple.

Proprio per quanto concerne l’aumento in termini numerici delle specifiche tecniche, il 2025 potrebbe essere l’anno chiave. Il 2024 culminerà con la nuova linea iPhone 16, ma dal prossimo anno si potrebbe dare il benvenuto al primo smartphone di Apple con a bordo 12 GB di RAM.

Apple ha pronto un miglioramento netto: gli iPhone 17 Pro avranno 12 GB di RAM

Con grande probabilità Apple continuerà a proporre 8 GB di RAM con i modelli base della gamma iPhone 17 ma sui modelli Pro e Pro Max aumenterà a 12 GB. L’altra novità che riguarderà i prodotti della 17ª edizione, sarà il display LTPO con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Tornando all’aumento di memoria RAM, per continuare ad avere un incremento nelle prestazioni, è necessario aumentare la dose. Secondo quanto riportato infatti sui dispositivi iPhone o iPad, Apple Intelligence richiederebbe circa 2 GB di RAM dedicati. Il discorso però non finisce qui, visto che c’è un altro comparto pronto a migliorare: quello fotografico. Gli iPhone 17 Pro infatti saranno i primi smartphone ad avere tutti e tre i sensori della tripla fotocamera da 48MP. È chiaro che al momento si tratta di indiscrezioni, ma le voci sono sempre più insistenti e provengono da fonti molto affidabili.