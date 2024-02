Da diversi anni ormai la Major League Soccer, il massimo campionato di calcio statunitense, attira non solo tifosi e appassionati, ma anche stelle del calibro di Lionel Messi. Apple ha deciso di investire su questa competizione e infatti tutte le partite sono visibili, anche in Italia, unicamente su Apple TV acquistando l’MLS Season Pass. Per iniziare al meglio la nuova stagione, il colosso di Cupertino ha lanciato una nuova applicazione gratuita incentrata proprio sullo sport (non solo il calcio).

Apple Sports è la nuova app per i risultati sportivi, c’è anche la Serie A

Si chiama Apple Sports la nuova applicazione gratuita lanciata dal gigante californiano che permette agli appassionati di sport di tenere d’occhio risultati e statistiche sulle partite in tempo reale. L’esperienza d’uso può essere personalizzata così da avere in primo piano squadre e competizioni preferite.

«Abbiamo creato Apple Sports per dare agli appassionati di sport ciò che desiderano: un’app che offra un accesso incredibilmente veloce a punteggi e statistiche. L’app è disponibile gratuitamente su App Store e consente agli utenti di rimanere facilmente aggiornati sulle loro squadre e i campionati preferiti», spiega Eddy Cue, SVP of services di Apple.

Al momento i campionati di cui è possibile seguire i risultati sono MLS, NBA, Basket NCAA (maschile e femminile), NHL, Bundesliga, LaLiga, Lega MX, Ligue 1, Premier Legue e Serie A. In futuro arriveranno anche MLB, NFL, NCAAF, NWSL, WNBA.

L’unica nota negativa è che l’app è al momento può essere scaricata solo negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Non c’è ancora nulla di certo, ma in futuro potrebbe/dovrebbe arrivare anche in altri mercati, compreso quello italiano.

Contenuti per Apple Vision Pro

Con il Vision Pro ora disponibile negli Stati Uniti, aumentano i contenuti realizzati esclusivamente per il visore per la realtà mista.

Nel comunicato stampa relativo al kick-off della MLS 2024, Apple ha svelato che a breve gli utenti in possesso del visore potranno godersi un video registrato interamente in Apple Immersive Video con il meglio dei playoff della MLS Cup 2023. L’azienda promette emozionati momenti in 3D 8K con un campo visivo di 180° e audio spaziale per un’esperienza incredibilmente immersiva.