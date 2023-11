Apple regala agli utenti con iPhone 14 un anno extra di Emergency SOS

Esattamente un anno fa, Apple ha introdotto una nuova funzionalità molto utile con la serie iPhone 14. Si tratta di “SOS emergenze“, feature che funziona via satellite, offrendo il suo servizio in situazioni critiche, ad esempio quando non c’è campo.

Sono state diverse le situazioni che hanno visto la funzione entrare in azione. Ad esempio quest’anno una donna è stata salvata insieme al suo cane da un’alluvione durante il periodo estivo. Potrebbe tornare utile a tutti e nelle situazioni più disparate, anche in montagna o magari in mare.

Quando non c’è campo, in alto a destra, dove di solito si può notare la qualità del segnale di rete, comparirà l’immagine di un satellite. Ciò consentirà la possibilità di effettuare una segnalazione SOS con connessione satellitare.

Oggi c’è una buona notizia: questa funzionalità non scadrà con l’arrivo della nuova serie iPhone 15; infatti Apple ha scelto di fare una gentile concessione ai proprietari della generazione di smartphone precedente.

Apple regala agli utenti con iPhone 14 un altro anno gratis di “SOS Emergenze”

In occasione del primo anniversario del lancio del servizio SOS di Apple negli USA e in Canada, l’azienda ha dichiarato di voler estendere il tutto per un anno in più. Ovviamente sarà tutto gratuito e solo ed esclusivamente per gli utenti in possesso di un iPhone 14.

Durante l’ultimo anno, secondo i vertici, questa funzione avrebbe svolto un ruolo fondamentale nel salvare vite umane in tutto il mondo. È passato alla storia il salvataggio di un uomo la cui auto è precipitata per decine di metri in un precipizio a Los Angeles. In realtà anche in Italia, sugli Appennini, è avvenuta la localizzazione di alcuni escursionisti dispersi.

Queste sono solo alcune delle tante storie legate alle situazioni di pericolo risolte dal servizio satellitare SOS di Apple, a quanto pare molto più utile di quanto qualcuno abbia pensato.