Come anticipato dai rumor degli scorsi giorni, Apple ha rilasciato iOS 17.1.1 per risolvere alcuni bug. In realtà, il colosso di Cupertino ha reso disponibili al download aggiornamenti anche per altri suoi dispositivi, ovvero iPad, Mac, Apple Watch e HomePod.

Apple rilascia nuove versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e HomePodOS

iOS 17.1.1 e iPadOS 17.1.1

Considerato che l’iPhone è il dispositivo di punta del gigante californiano, l’aggiornamento di maggior rilievo è certamente iOS 17.1.1. Il minor update risolve un problema riguardante la ricarica wireless in alcune auto a marchio BMW e un piccolo bug relativo al widget dell’app Meteo di sistema.

Di seguito il changelog completo dell’aggiornamento:

In rari casi, Apple Pay e altre funzionalità NFC potevano diventare non disponibili sui modelli di iPhone 15 dopo la ricarica wireless in alcune automobili.

Il widget dell’app Meteo sulla schermata di blocco poteva non mostrare correttamente le nevicate.

iOS 17.1.1 – al pari di iPadOS 17.1.1 – può essere scaricato recandosi in Impostazioni → Generali → Aggiornamento software.

macOS Sonoma 14.1.1

A distanza di poche settimane dalla versione 14.1 arriva anche macOS Sonoma 14.1.1. Il changelog non fornisce dettagli specifici ma suggerisce a tutti gli utenti di installare l’aggiornamento perché risolve bug e porta con sé migliorie in termini di sicurezza.

Per installare macOS Sonoma 14.1.1 sui Mac compatibili bisogna consultare la sezione Aggiornamento Software di Impostazioni di sistema.

watchOS 10.1.1

Anche in questo caso l’aggiornamento è assolutamente consigliato. Risolve infatti un problema di battery drain riscontrato dai tanti utenti su diversi modelli di Apple Watch.

Per scaricare watchOS 10.1.1, bisogna utilizzare l’app Watch sull’iPhone abbinato all’indossabile e recarsi in Generali → Aggiornamento software.

HomePod 17.1.1

Per chiunque sia in possesso di uno smart speaker di Apple, il minor update in questione è più importante del previsto. Rende infatti l’assistente vocale Siri più reattivo, con risposte più precise, corrette e fornite in tempi più brevi.