Apple rilascia iOS 18.3.1 e aggiorna Mac, iPad ed Apple Watch: bug risolti e sicurezza migliorata

Diversi utenti Apple si sono ritrovati con una notifica sul loro dispositivo proprio durante le ultime ore. Sono arrivati ufficialmente iOS 18.3.1 ed iPadOS 18.3.1 ma non finisce qui. Anche gli Apple Watch, i Mac e i Vision sono stati aggiornati, tutti con lo stesso scopo: migliorare stabilità e sicurezza.

iOS 18.3.1 e iPadOS 18.3.1: i nuovi aggiornamenti di Apple per la sicurezza

C’era un bug in corso su iOS e iPadOS durante le scorse settimane. A quanto pare infatti era possibile accedere ai dispositivi bypassando il blocco. In poche parole, mediante la connessione USB, chiunque avrebbe potuto collegare un iPhone o un iPad non di sua proprietà al PC, accedendo ai dati.

macOS 15.3.1 e watchOS 11.3.1

Per quanto riguarda macOS invece, l’aggiornamento rilasciato da Apple arriva per garantire maggiore stabilità al sistema insieme alla protezione dagli accessi non autorizzati. Si tratta di un update preventivo che va a scongiurare problematiche potenzialmente molto gravi.

Anche gli Apple Watch hanno ricevuto dei miglioramenti riguardanti sia stabilità che sicurezza. Non ci sono nuove funzionalità ma l’azienda consiglia di aggiornare subito.

visionOS 2.3.1 per Apple Vision Pro

Anche visionOS 2.3.1, l’aggiornamento per Apple Vision Pro, introduce correzioni di sicurezza. Il sistema operativo del visore, lanciato ufficialmente un anno fa, continua a ricevere ottimizzazioni per migliorare la sicurezza e l’esperienza utente.

Come installare gli aggiornamenti

In conclusione si tratta quindi di aggiornamenti molto importanti contrariamente a quanto possano pensare gli utenti. L’obiettivo è quello di scongiurare problematiche legate a potenziali vulnerabilità, per cui correre ad aggiornare il proprio dispositivo è fondamentale. Gli aggiornamenti possono essere installati direttamente dai menu delle impostazioni:

iPhone e iPad : Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software;

: Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software; Mac : Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento Software;

: Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento Software; Apple Watch : App Watch su iPhone > Generali > Aggiornamento Software;

: App Watch su iPhone > Generali > Aggiornamento Software; Apple Vision Pro: Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Con questi aggiornamenti, Apple continua a dimostrare attenzione alla sicurezza, correggendo bug critici e proteggendo i dispositivi da possibili minacce informatiche.