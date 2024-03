Per gli utenti Mac è arrivato il momento di scaricare un nuovo aggiornamento. Nonostante non sia un major update, la sua installazione è assolutamente consigliata perché risolve fastidiosi problemi riscontrati e segnalati da numerosi utenti nelle precedenti settimane. Ma macOS Sonoma 14.4.1 non è l’unica novità di queste ore.

Come e perché installare macOS Sonoma 14.4.1

La versione 14.4.1 del sistema operativo per Mac può essere scaricata gratuitamente su tutti i modelli compatibili attraverso la sezione Aggiornamento Software, in Impostazioni di Sistema. Per tutti quelli che invece sono “fermi” a Ventura, è disponibile la versione 13.6.6.

In base a quanto indicato nelle note di rilascio, l’ultima versione di macOS Sonoma risolve un problema che causava il mancato riconoscimento degli hub USB collegati a display esterni. Anche altri due bug appartengono però da poche ore al passato: quello che che causava la chiusura imprevista delle app Java e quello che impediva l’apertura dei plug-in Audio Unit nelle app professionali per la produzione di musica.

Come già anticipato, di queste tre problematiche si sono lamentati gli utenti sin dal rilascio di macOS 14.4. Per questo motivo, dopo le segnalazioni su forum dedicati e social network (principalmente X), alcuni utenti hanno deciso di attendere un aggiornamento mirato. Che è Sonoma 14.4.1, appunto.

macOS Sonoma 14.4.1 può essere installato su questi dispositivi:

Mac Mini: 2018 e successivi

Mac Studio: 2022 e successivi

Mac Pro: 2019 e successivi

MacBook Pro: 2018 e successivi

MacBook Air: 2018 e successivi

iMac Pro: 2017

iMac: 2019 e successivi

Si aggiorna anche Safari

Per tutti gli utenti che utilizzano un Mac con una versione precedente di macOS (Ventura e Monterey), Apple ha rilasciato Safari 17.4.1.

Come si apprende dalla pagina di supporto appena aggiornata dal colosso californiano, Safari 17.4.1 risolve un exploit in WebRTC che consentiva l’esecuzione di codice arbitrario durante l’elaborazione delle immagini. Il merito della scoperta, informa Apple, è di Nick Galloway di Google Project Zero.

Per aggiornare il browser made-in-Cupertino bisogna recarsi in Impostazioni di sistema → Generali → Aggiornamento Software.