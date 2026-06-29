Apple rivoluziona Mac Studio: più potenza e migliore raffreddamento

Apple non ha intenzione di stravolgere il Mac Studio, ma il prossimo aggiornamento potrebbe essere più rilevante di quanto l’esterno lasci intuire.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la workstation desktop compatta riceverà il chip M5 Ultra senza alcuna modifica della scocca, mentre nella roadmap interna sarebbe già presente un modello con M7 Ultra previsto per il 2028.

La vera novità riguarderebbe l’interno: Cupertino starebbe lavorando a un sistema di dissipazione completamente rivisto, elemento fondamentale per sostenere le prestazioni nei carichi professionali più intensi.

Il telaio rimane invariato, ma l’interno cambia totalmente

La scelta di non modificare la scocca in alluminio è coerente con il pubblico del Mac Studio. Chi utilizza questa workstation per produzione video, modellazione 3D, sviluppo software o elaborazione di grandi dataset non cerca un cambiamento estetico, ma prestazioni stabili, silenziosità e affidabilità nel tempo.

Il Mac Studio mantiene dal 2022 un design compatto che ha convinto professionisti e creativi in tutto il mondo. Cambiarlo senza una ragione tecnica concreta avrebbe poco senso, soprattutto quando l’evoluzione hardware interna garantisce già salti prestazionali significativi a ogni generazione.

Un nuovo dissipatore per gestire l’M5 Ultra

La novità più concreta riguarda il sistema termico. Apple starebbe progettando un dissipatore riprogettato, incaricato di trasferire il calore generato dall’M5 Ultra verso il sistema di raffreddamento in modo più efficiente rispetto alla generazione attuale.

Il motivo è tecnico: l’M5 Ultra aumenterà quasi certamente il consumo energetico e la quantità di calore prodotta sotto carico. Un dissipatore più efficace consente di mantenere frequenze operative elevate più a lungo, riducendo il thermal throttling, ovvero la riduzione automatica delle prestazioni quando la temperatura supera i limiti di sicurezza.

Per gli utenti professionali il beneficio è diretto: esportazioni video in 8K, rendering 3D, compilazione di progetti software complessi e modelli di Intelligenza Artificiale in locale potrebbero girare a piena potenza anche durante sessioni di lavoro prolungate, senza cali prestazionali improvvisi.

Roadmap già definita fino al 2028

Le indiscrezioni di Gurman si spingono oltre il prossimo aggiornamento. Apple avrebbe già pianificato un Mac Studio con M7 Ultra, atteso nel 2028. Una pianificazione così estesa conferma il ruolo centrale che questa piattaforma occuperà nell’offerta desktop dell’azienda nei prossimi anni.

Apple definisce da tempo l’evoluzione dei propri chip con largo anticipo, coordinando architetture, processi produttivi, progettazione delle schede logiche e ottimizzazione termica in modo integrato. Questo approccio permette di arrivare al lancio con hardware e software già ottimizzati insieme, un vantaggio che si traduce in prestazioni reali per l’utente finale.