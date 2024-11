Apple sarebbe pronta ad entrare nel mondo delle smart TV

L’idea che Apple possa entrare nel mondo delle smart TV sta tornando di moda dopo qualche timida voce del passato. Dopo anni di speculazioni nate da una celebre frase di Steve Jobs, un nuovo rumor suggerisce che l’azienda di Cupertino stia “valutando” seriamente questa possibilità. Ma perché Apple dovrebbe creare una TV? Effettivamente gli spunti di riflessione sono diversi e sembrano cogliere tutti nel segno.

Apple sa cosa fare

Apple non ha mai costruito una TV “fisica”, ma ha tutte le competenze per farlo. I display di alta qualità sono uno dei punti di forza dell’azienda, come dimostra il nuovo iPad Pro M4 da 13 pollici. Anche l’audio è un campo in cui eccelle, grazie a prodotti come AirPods, HomePod e iMac. Inoltre, con tvOS, Apple ha già un sistema operativo per gestire i contenuti.

Unendo questi elementi, Apple potrebbe facilmente lanciare una smart TV premium, con una qualità superiore e un ecosistema già pronto, rendendo più digeribile un prezzo elevato.

La privacy al cospetto degli utenti e la conquista del mercato domestico

Un altro grande vantaggio sarebbe la protezione della privacy. I televisori attuali sono spesso critici per la gestione dei dati personali: vendono informazioni sulle abitudini di visione e bombardano gli utenti con pubblicità. Apple, con la sua attenzione alla privacy, potrebbe creare una TV che metta l’utente al centro, senza annunci invadenti e con una gestione corretta dei dati.

Per Apple inoltre il televisore rappresenterebbe il cuore pulsante della casa. Mentre smart speaker e luci intelligenti sono accessori facoltativi, quasi tutti possiedono una TV. Una smart TV targata Apple potrebbe essere il trampolino di lancio per conquistare il mercato domestico, attirando gli utenti verso prodotti come HomePod o altri dispositivi.

Apple guadagnerebbe anche dai servizi

Anche se i margini di profitto sui televisori sono sottili, il vero valore sta nei servizi. Un’Apple TV potrebbe incentivare gli utenti a sottoscrivere Apple One o servizi come Apple TV+, Arcade e Fitness+. Inoltre, l’azienda guadagnerebbe dalle commissioni sulle app di terze parti disponibili nel suo ecosistema.

L’entrata di Apple nel mondo delle smart TV non è solo un sogno nostalgico: è una mossa strategica per rafforzare il suo ecosistema e conquistare il cuore della casa moderna.