Apple sta per ritirare due modelli di iPhone dal mercato europeo, ecco quali e perché

L’arrivo delle nuove regole stringenti in Europa ha portato Apple a dover modificare molto i suoi piani negli ultimi tempi. Il colosso americano infatti è sceso più volte a compromessi, modificando il suo programma e introducendo delle novità legate esattamente alle direttive UE. Anche questa volta si vocifera di un prossimo addio ad alcuni iPhone, più precisamente quelli della serie 14 e SE 3.

Questi prodotti infatti entro la fine del 2024 verranno ritirati, secondo alcune indiscrezioni, dei mercati europei. La direttiva è stata imposta dall’UE che impone ad oggi l’adozione della porta USB-C. Da ricordare infatti che questi modelli di smartphone possiedono il connettore Lightning.

Apple pronta a ritirare gli iPhone 14 ed SE 3 per colpa della porta Lightning

L’Unione Europea ha ben chiari i suoi piani. Secondo quando riportato infatti, l’UE ha introdotto queste regole per semplificare la vita degli utenti e ridurre i rifiuti elettronici. Da gennaio 2025, tutti gli smartphone, tablet e fotocamere dovranno avere una porta USB-C. Questa normativa ha già spinto Apple a passare a USB-C con gli ormai “vecchi” iPhone 15, ma i modelli più vecchi come l’iPhone 14 e l’iPhone SE 3, ancora dotati di porta Lightning, non possono più essere venduti in Europa.

In genere Apple è solita vendere gli smartphone lanciati precedentemente per diversi anni.Vengono infatti proposti prezzi molto più comodi per il pubblico e gli iPhone 14 sarebbero dovuti essere un esempio. I dispositivi lanciati due anni fa avrebbero dovuto restare sul mercato fino al prossimo 2025. La nuova legge però porterà all’interruzione delle vendite con un po’ di anticipo.

Cosa succede fuori dall’Europa nel frattempo

La decisione di ritirare iPhone 14 e SE 3 riguarda esclusivamente l’Europa. In altri mercati, come gli Stati Uniti, questi modelli resteranno disponibili secondo i tempi normali. Si prevede che negli Apple Store americani iPhone 14 e SE 3 saranno in vendita fino al 2025, salvo ulteriori sorprese in arrivo.