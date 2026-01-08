Apple TV gratis fino a 3 mesi: come accedere alla promo di gennaio 2026

Apple TV è un servizio di streaming sempre più completo, con tantissimi contenuti da scoprire e da guardare in streaming. Per accedere a tutto il catalogo di contenuti del servizio di Apple è sufficiente attivare un abbonamento da 9,99 euro al mese oppure aver attivato una sottoscrizione Apple One, che tra i vari servizi compresi include anche Apple TV.

Ci sono, però, due modi per accedere gratis ad Apple TV. Il primo è la tradizionale prova gratuita che, per questo servizio, dura 7 giorni, senza alcun obbligo di rinnovo. Apple, però, mette a disposizione 3 mesi gratis di abbonamento per chi ha acquistato un iPhone, un iPad, un Mac oppure una Apple TV 4K nel corso degli ultimi 90 giorni (fa riferimento la data di attivazione).

Per verificare la disponibilità di una di queste promo basta raggiungere Apple TVtramite il link qui di sotto.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV a gennaio 2026

La promozione con 3 mesi gratis di Apple TV è disponibile per chi ha acquistato (o ricevuto in regalo) un prodotto di quest’elenco:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV 4K

Per riscattare la promo è necessario aver acquistato un prodotto destinato al mercato italiano e che può essere aggiornato all’ultima versione del sistema operativo che utilizza. La promo sarà disponibile tramite l’app di Apple TV.

Attenzione, però. Alcuni utenti potrebbero non essere in grado di attivare la promo nel caso in cui hanno già avuto modo di riscattare un’offerta analoga con il proprio account.

Per verificare la disponibilità della promozione e ottenere 3 mesi gratis di Apple TV basta premere sul box qui di sotto. Alla fine del periodo gratuito, il servizio si rinnoverà con un costo di 9,99 euro al mese e con possibilità di disattivare, in qualsiasi momento, il rinnovo automatico.