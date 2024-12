Apple TV+ gratis per tutti: ecco da quando si parte

Il 2025 inizia con una sorpresa per gli amanti di cinema e serie TV con Apple TV+. Il celebre servizio streaming offrirà a tutti l’accesso gratuito al suo intero catalogo ma solo il 4 e il 5 gennaio. Con questa promozione, per certi versi già annunciata giorni fa, il colosso di Cupertino consentirà agli utenti di scoprire le produzioni originali della piattaforma senza alcun costo. In questo modo si apriranno le porte verso le tante produzioni di livello a cui Apple ha lavorato. Sono diversi i titoli acclamati dal pubblico, tra cui spicca certamente Severance.

Come funziona la promozione su Apple TV+

Durante il weekend promozionale, chiunque potrà accedere gratuitamente al catalogo di Apple TV+. Non serviranno abbonamenti o codici: basterà aprire l’app Apple TV su un dispositivo compatibile per iniziare a guardare. È la prima volta che Apple adotta una strategia simile, superando le classiche prove gratuite o l’offerta limitata ai primi episodi di alcune serie.

Un’occasione per scoprire successi e novità

L’iniziativa sembra mirata a far conoscere la qualità delle produzioni Apple TV+ a un pubblico più ampio. Per chi è in cerca di titoli da vedere, le opzioni sono molteplici:

Serie TV : recuperare Ted Lasso, vincitore di numerosi Emmy, o immergersi nel mistero di Severance, il thriller psicologico che ha conquistato critica e pubblico;

: recuperare Ted Lasso, vincitore di numerosi Emmy, o immergersi nel mistero di Severance, il thriller psicologico che ha conquistato critica e pubblico; Film: emozionarsi con CODA, premiato con l’Oscar al miglior film, o seguire l’avventura di Finch, interpretato da Tom Hanks.

Questa varietà di contenuti rende la promozione un’opportunità perfetta per godersi le ultime giornate di vacanza. È proprio in questo modo che Apple vuole invitare gli utenti a conoscere la sua piattaforma streaming, fornendo un esempio di come il catalogo sia in continua evoluzione.

Segnate sul calendario le date del 4 e 5 gennaio e preparatevi a un weekend di intrattenimento senza limiti. Che siate appassionati di serie TV o fan del grande cinema, questa promozione è un’occasione da non perdere.