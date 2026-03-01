Apple TV+: prova gratis 7 giorni e guarda tutte le serie e i film senza pubblicità

Roberta Bonori
Pubblicato il 1 mar 2026
Apple TV+: prova gratis 7 giorni e guarda tutte le serie e i film senza pubblicità

Se vuoi portare il meglio dell’intrattenimento direttamente sul tuo schermo, questo è il momento giusto: Apple TV offre una prova gratuita di 7 giorni, dopodiché l’abbonamento prosegue a soli 9,99€ al mese, con centinaia di film e serie TV in esclusiva che si aggiornano ogni settimana. Con Apple TV potrai guardare i tuoi programmi preferiti senza pubblicità e con la libertà di scegliere quando e dove guardarli, su TV, smartphone, tablet o computer.

Attivazione semplice e immediata: pochi passaggi per tutto lo streaming che vuoi

Una volta deciso di iniziare, iscriversi ad Apple TV è facilissimo. Basta accedere al sito o aprire l’app Apple TV già presente sui tuoi dispositivi Apple o Android compatibili.

  • Apri l’app Apple TV o visita il sito tv.apple.com.

  • Crea o utilizza il tuo ID Apple.

  • Attiva la prova gratuita di 7 giorni (o riscattala subito se hai un nuovo dispositivo Apple con 3 mesi inclusi).

In pochi clic avrai accesso a tutto il catalogo, con possibilità di scaricare i contenuti per guardarli offline e riprendere la visione da dove l’hai interrotta grazie alla funzione “Continua a guardare”. Una volta attivato il tuo abbonamento, scoprirai un mondo di Apple Original esclusivi, dai grandi successi ai titoli più recenti. Sul portale e nell’app trovi serie come Hijack, Shrinking o The Morning Show, thriller avvincenti come Teheran e premiati film originali, con nuove uscite aggiunte ogni settimana. In più, Apple TV ti permette anche di guardare contenuti italiani, film di qualità, commedie, storie di fantascienza e programmi per tutta la famiglia – il tutto senza pubblicità e con la possibilità di condividere il tuo abbonamento con fino a cinque familiari. Apple TV è la soluzione ideale per chi vuole una piattaforma di streaming completa, facile da usare e con contenuti che continuano ad arricchirsi nel tempo. Non perdere l’occasione di provarla gratis e immergerti subito nei tuoi show e film preferiti.

