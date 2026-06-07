Dati di posizione sotto accusa dopo una sentenza da 100 milioni

La tutela dei dati di localizzazione è diventata uno dei fronti più sensibili della regolazione digitale.

Smartphone e reti mobili generano continuamente informazioni capaci di ricostruire spostamenti, abitudini e relazioni personali tramite GPS, e il dibattito sulla loro protezione si trascina da anni negli Stati Uniti.

Una sentenza della Corte Suprema statunitense pubblicata il 4 giugno 2026 segna ora un passaggio importante: i giudici hanno confermato, con voto 8 a 1, la legittimità delle sanzioni imposte dalla Federal Communications Commission ad AT&T e Verizon per la gestione dei dati di localizzazione degli utenti.

Perché la FCC ha multato i due grandi operatori

Le indagini della FCC hanno accertato che alcune informazioni di geolocalizzazione degli utenti risultavano accessibili attraverso società intermediarie e aggregatori di dati, senza adeguate garanzie di sicurezza.

Le sanzioni emesse hanno raggiunto circa 57 milioni di dollari per AT&T e quasi 47 milioni per Verizon. Considerando anche gli altri operatori coinvolti, il valore complessivo delle penalità ha sfiorato i 200 milioni di dollari.

AT&T e Verizon non hanno contestato solo il merito delle accuse. Le aziende hanno sostenuto che la procedura della FCC violasse il Settimo Emendamento della Costituzione, che tutela il diritto al processo con giuria in determinate controversie civili. Secondo i ricorrenti, l’autorità federale agiva contemporaneamente come investigatore, accusatore e giudicante, imponendo sanzioni senza il preventivo intervento di un tribunale ordinario. La questione aveva già prodotto decisioni contrastanti nelle corti d’appello, rendendo necessario l’intervento della Corte Suprema.

I giudici hanno respinto queste argomentazioni osservando che gli ordini sanzionatori della FCC non creano automaticamente un obbligo definitivo di pagamento: le aziende conservano la possibilità di contestare le richieste e ottenere una revisione giudiziaria successiva. Per questo il procedimento amministrativo è stato ritenuto compatibile con il diritto costituzionale al processo con giuria. L’unico voto contrario è arrivato dal giudice Clarence Thomas.

Cosa cambia per agenzie federali e telecomunicazioni

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il futuro dei poteri regolatori federali. Negli ultimi anni la Corte Suprema aveva emesso diverse decisioni che limitavano l’autonomia delle agenzie amministrative. In questo caso i giudici hanno invece scelto di confermare la validità dello strumento sanzionatorio utilizzato dalla FCC, con implicazioni che vanno ben oltre le telecomunicazioni.

Molte autorità federali utilizzano meccanismi amministrativi simili per contestare violazioni in materia ambientale, finanziaria ed energetica. Una decisione favorevole agli operatori avrebbe potuto ridurre significativamente la capacità operativa di questi organismi.

Un precedente che pesa sul mercato dei dati di localizzazione

I dati di geolocalizzazione sono tra le categorie più invasive di informazioni personali: consentono di ricostruire spostamenti quotidiani, luoghi frequentati e perfino aspetti legati alla salute o alle convinzioni religiose. Numerose inchieste hanno mostrato come il mercato degli intermediari abbia favorito la circolazione di informazioni estremamente dettagliate sugli utenti, spesso oltre i limiti del consenso fornito in fase di attivazione dei servizi.

La sentenza rafforza uno degli strumenti principali a disposizione della FCC per perseguire violazioni della riservatezza. Per il settore delle telecomunicazioni il messaggio è netto: la gestione dei dati di localizzazione rimane un’area sottoposta a controlli severi, e la conformità normativa da sola non basterà più.