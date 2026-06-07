BBVA: il conto che unisce risparmio e rimborsi sulle spese quotidiane

Per molto tempo il conto corrente è stato uno strumento piuttosto statico: lo stipendio entra, le spese escono e la somma restante resta semplicemente ferma sul saldo, senza particolari vantaggi. BBVA propone un approccio diverso dal conto tradizionale, puntando su due elementi principali: la possibilità di ottenere interessi sulla liquidità disponibile e un sistema di cashback sugli acquisti quotidiani.

Interessi e cashback nella vita di tutti i giorni

L’idea è quella di rendere il conto corrente più “attivo”, anche senza trasformarlo in uno strumento di investimento. I soldi lasciati sul conto possono generare un rendimento sotto forma di interessi accreditati direttamente sul saldo, mentre le spese effettuate con la carta collegata permettono di ricevere una parte dell’importo speso tramite cashback. Si tratta di meccanismi semplici, che non richiedono alcun cambiamento nelle abitudini: si continua a utilizzare il conto come sempre, ma con la possibilità di ottenere un piccolo ritorno nel tempo sia sulla liquidità sia sulle spese quotidiane.

Un altro aspetto centrale è la gestione digitale. L’apertura del conto, il controllo dei movimenti e l’utilizzo dei servizi avvengono completamente tramite app, senza necessità di recarsi in filiale o gestire pratiche complesse. Questo lo rende adatto a chi è abituato a gestire tutto da smartphone e cerca un’esperienza bancaria più immediata e lineare. Più che un prodotto finanziario complesso, questo tipo di conto rappresenta un’evoluzione del concetto classico di conto corrente. Non cambia il modo in cui si gestiscono le finanze quotidiane, ma aggiunge due elementi che possono fare la differenza nel tempo: una remunerazione sulla liquidità e un rimborso sulle spese. In un contesto in cui anche la gestione del denaro è sempre più digitale e continua, soluzioni di questo tipo cercano di rendere il conto corrente non solo un punto di passaggio, ma uno strumento leggermente più dinamico nella vita economica di tutti i giorni.