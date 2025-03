Apple: ufficiali iOS 18.3.2 e macOS 15.3.2, ecco cosa cambia

Gli utenti Apple che aspettano il prossimo aggiornamento ad iOS 18.4 che dovrebbe essere uno dei più importanti, dovranno accontentarsi almeno per il momento di iOS 18.3.2 e macOS 15.3.2. Ci sono al loro interno delle novità molto marginali ma comunque importanti ed è pertanto che si consiglia di aggiornare subito.

Una falla in WebKit chiusa definitivamente: Apple è intervenuta dopo le segnalazioni

Per chi si stesse chiedendo cosa cambia effettivamente con questi nuovi update, il primo intervento riguarda WebKit, il motore di rendering che gestisce Safari e molte altre app su iPhone, iPad e Mac. Apple ha messo le mani su una vulnerabilità che preoccupava molto. Questa infatti era in grado di permettere ai contenuti dannosi provenienti dal web di poter evitare le varie protezioni della sandbox, ovvero del sistema che si occupa di isolare le pagine web proprio per impedire che possano diventare pericolose.

Già con iOS 17.2 l’azienda aveva messo una prima toppa, ma ora ha aggiunto ulteriori misure per rafforzare la protezione. La falla, secondo Apple, potrebbe essere stata utilizzata in attacchi altamente mirati, sebbene risalenti a prima dell’ultimo aggiornamento di sicurezza.

Per questo motivo, Apple raccomanda di installare subito l’update per evitare qualsiasi rischio.

Altri miglioramenti e un dettaglio controverso

Oltre alla correzione di WebKit, iOS 18.3.2 e macOS 15.3.2 risolvono anche problemi legati alla riproduzione di contenuti in streaming, che in alcuni casi non funzionavano correttamente dopo l’ultimo update.

C’è però una novità meno gradita per alcuni utenti: Apple Intelligence si riattiva automaticamente dopo l’aggiornamento. Negli Stati Uniti e in altri Paesi dove il servizio è già attivo, chi aveva disabilitato l’AI di Apple si è trovato nuovamente con la funzione accesa.

Questo comportamento era già stato segnalato con iOS 18.3.1 e sembra ripetersi anche con questo update. Il problema riguarda non solo iPhone, ma anche iPad e Mac, quindi chi non vuole utilizzare Apple Intelligence dovrà disattivarla manualmente su ogni dispositivo aggiornato.