Apple: utenti iPhone di 98 paesi presi di mira da misterioso spyware

In queste ore Apple sta diffondendo tra gli utenti iPhone di 98 paesi un avvertimento che riguarda potenziali attacchi spyware.

Questo tipo di notifica non è un evento eccezionale visto che, a partire dal 2021, l’aziende diffonde periodicamente questo tipo di messaggi. Nonostante ciò, trattandosi della seconda notifica nel giro di pochi mesi, diversi possessori di iPhone sono alquanto preoccupati.

Nell’avviso, che ha cominciato a circolare durante la giornata di ieri, Apple si riferisce a quello che viene definito come un “attacco spyware mercenario“, con cui i cybercriminali tentano di compromettere da remoto l’ID Apple degli utenti. Secondo quanto riferito dall’azienda, non si tratta di attacchi casuali: le vittime sono selezionate in base alla loro occupazione. Nel documento, infine, Apple consiglia di prendere seriamente l’avviso e dunque di agire di conseguenza per evitare disastri.

Spyware mercenari su iOS: Apple chiede agli utenti di prendere seriamente gli avvisi

Al momento non è noto da dove provenga l’attacco e quale sia il fine dello stesso. Nonostante ciò, numeri alla mano, Apple ha notato come tra gli utenti più colpiti figurano quelli residenti in India.

Il caso più recente di questo tipo, datato ottobre 2023, ha interessato diversi giornalisti e politici proprio del suddetto paese asiatico. In tale occasione, sono state colpite anche associazioni come Amnesty International attraverso il famigerato spyware Pegasus. Apple non ha voluto rilasciare ulteriori dettagli riguardo le azioni dei cybercriminali, sostenendo come la divulgazione di ulteriori dettagli potrebbe aiutare gli stessi ad eludere più efficacemente i sistemi di rilevazione in futuro.

Di certo, gli attacchi nei confronti di iPhone sono sempre più diffusi. La diffusione dello spyware Predator, con una campagna scoperta quasi un anno fa, è un’altra occasione in cui i dispositivi di Apple sono stati massicciamente presi di mira dai criminali informatici.