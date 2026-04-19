Apple verso chip sotto 1 nm: grande cambiamento nei prossimi anni

La corsa alla miniaturizzazione dei semiconduttori non accenna a rallentare.

Secondo le informazioni più recenti, Apple starebbe pianificando l’adozione di chip con processo produttivo inferiore a 1 nanometro entro la fine del decennio, in collaborazione con TSMC. Si tratta di un traguardo senza precedenti per l’industria, con implicazioni concrete in termini di prestazioni, efficienza energetica e progettazione dei dispositivi.

Per capire la portata di questa evoluzione, è utile inquadrare dove si trova oggi la tecnologia e cosa comporta davvero scendere sotto la soglia del nanometro.

Cosa significa “sub-1nm” e perché è rilevante

Il passaggio a un nodo produttivo sub-1nm non è una semplice ottimizzazione incrementale: rappresenta un salto qualitativo rispetto agli attuali processi a 3nm e 2nm. Ridurre ulteriormente le dimensioni dei transistor consente di aumentarne la densità su una stessa area di silicio, migliorando le prestazioni e riducendo il consumo energetico, un vantaggio decisivo per smartphone, laptop e dispositivi indossabili.

Raggiungere questo obiettivo richiede però innovazioni profonde. Sul fronte della litografia, sarà necessario un uso esteso dell’EUV di nuova generazione (High-NA EUV), capace di incidere strutture con una precisione fino ad oggi impensabile. Sul fronte dei materiali, potrebbero essere introdotti semiconduttori alternativi al silicio per mantenere le proprietà elettriche a scale così ridotte. A queste sfide si aggiungono la gestione termica e gli effetti quantistici, che a dimensioni sub-nanometriche diventano fenomeni concreti e non più trascurabili.

Il ruolo di TSMC e le tempistiche previste

TSMC è il partner produttivo di riferimento per i chip Apple della serie A e M, e sta già lavorando alle tecnologie necessarie per affrontare questa transizione.

Secondo le indiscrezioni circolate nel settore, una produzione di prova potrebbe essere avviata intorno al 2029, il che significa che un’adozione commerciale su larga scala richiederebbe verosimilmente qualche anno in più.

Le tempistiche, tuttavia, restano incerte. Lo sviluppo di nuovi nodi produttivi dipende da variabili tecniche, economiche e industriali difficili da prevedere con precisione. Nessun traguardo in questo settore può essere dato per scontato: la storia dei semiconduttori è costellata di ritardi, revisioni e sorprese tanto positive quanto negative.

Cosa cambia per i dispositivi Apple

Se i chip sub-1nm diventeranno realtà, l’impatto sui prodotti Apple potrebbe essere significativo. Una maggiore densità di transistor permetterebbe di integrare funzionalità più avanzate, migliorare le capacità di Intelligenza Artificiale on-device e prolungare l’autonomia della batteria senza compromettere le prestazioni.

La co-progettazione tra hardware e software, già oggi un punto di forza dell’ecosistema Apple, diventerebbe ancora più centrale per sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi chip. Nel quadro più ampio, questa corsa tecnologica alimenta la competizione globale tra i principali produttori di semiconduttori e conferma che la miniaturizzazione resta uno dei principali motori dell’innovazione nell’industria tech.