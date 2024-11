Apple Vision Pro: brutte notizie per modello economico, versione M5 nel 2025

L’informatore Ming-Chi Kuo, considerato vicino alle vicende che riguardano Apple, ha fornito alcune interessanti novità per quanto concerne Apple Vision Pro.

Nello specifico, si parla di tempi superiori al previsto in ottica lancio del modello più economico del visore che, a quanto pare, sarà disponibile solo nel 2027. Di contro, per il Vision Pro dotato di processore M5 le tempistiche potrebbero essere ridotte, visto che si parla di 2025.

Apple Vision Pro, sebbene si sia dimostrato un hardware di livello, ha visto numeri deludenti di vendita a causa del prezzo tutt’altro che accessibile, visto il costo intorno ai 3,499 dollari. Proprio per questo, la compagnia di Cupertino intende rilanciare il visore con una versione più essenziale nel corso dei prossimi anni.

As I understand it, production of the cheaper Vision Pro has been delayed beyond 2027 for a while now. This means Apple’s only new head-mounted display device in 2025 will be the Vision Pro with an upgraded M5 processor.

