Apple Vision Pro è più vicino: nuovi riferimenti in iOS e Apple TV

Il primo visore del colosso di Cupertino, l’Apple Vision Pro, è stato presentato ufficialmente alla WWDC23 e debutterà negli Stati Uniti d’America nel corso del 2024. Mancano dunque diversi mesi al lancio del dispositivo, di cui però si iniziano a trovare evidenti tracce in servizi e software dell’azienda californiana.

Apple Vision Pro: riferimenti in iOS 17.2 e nell’app Apple TV

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono al momento gli unici smartphone di Apple che possono registrare video spaziali compatibili il visore. Si tratta di un’informazione già nota da tempo, ma solo nella beta di iOS 17.2 ora disponibile per gli sviluppatori è stata aggiunta questa funzionalità.

Nell’app Impostazioni, infatti, è stato introdotto il pulsante “Video Spaziale per Apple Vision Pro”. Il video, spiega il colosso tech, viene registrato in 1080p a 30 fotogrammi al secondo. «Registra video spaziali con notevole profondità da visualizzare nell’app Foto su Apple Vision Pro. Per ottenere risultati migliori, mantieni l’iPhone in orizzontale e in modo stabile durante la registrazione. Il video viene registrato a 30 fps a 1080p. Un minuto di video spaziale ha un peso di circa 130 MB», si legge.

Quando la funzionalità è abilitata, nell’app fotocamera viene visualizzata – in basso a sinistra – un’icona che rimanda al visore Apple.

iOS 17.2 Beta 2 enables Spatial Video recording pic.twitter.com/mLMbI8aG6d — iSoftware Updates (@iSWUpdates) November 9, 2023

Un altro riferimento è stato scovato invece nell’app Apple TV su tvOS 17.2, che ora ospita i primi contenuti in 3D da godersi, appunto, con Apple Vision Pro. Nella piattaforma per l’intrattenimento ora sono inclusi diversi film in 3D facilmente riconoscibili per via di un’icona che lascia pochissimo spazio all’immaginazione: quella con la sagoma del visore.

Dato che questi contenuti non sono riproducibili in 3D senza il Vision Pro, non è chiaro dove si spingano risoluzione e frequenza d’aggiornamento. Bisognerà dunque attendere.

Il visore sarà acquistabile negli USA durante la prima metà del 2024 ad un prezzo di partenza di 3.499 dollari. Debutterà poi in altri paesi entro la fine dello stesso anno.