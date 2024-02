Prossimamente nel catalogo di Samsung ci sarà anche il Galaxy Ring, un anello intelligente che sarà in grado di tracciare i dati degli utenti sia in termini di fitness che di benessere. Ebbene, stando a voci di corridoio dell’ultima ora, anche Apple starebbe lavorando ad un dispositivo da portare al dito e sarebbe quindi pronta a sfidare l’eterna rivale anche in questo settore.

Non solo Samsung Galaxy Ring: anche per Apple i tempi sarebbero maturi per un anello intelligente

L’azienda di Cupertino tiene in considerazione l’idea di uno smart ring da diversi anni ormai, come confermano i diversi brevetti registrati. A quanto pare però solo ora i tempi sarebbero maturi per passare allo step successivo, ovvero alla realizzazione di un vero dispositivo. Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma ci sono pochissimi dubbi sul fatto che a debuttare per primo sul mercato sarà quello di Samsung.

Secondo Electronic Times (via MacRumors), il colosso californiano avrebbe monitorato il mercato per individuare il periodo più adatto per il lancio di un device che in tanti potrebbero considerare come una valida alternativa ad un più “ingombrante” smartwatch. Certo, non si potrà contare su un display, ma sarà più comodo da indossare, anche per lunghi periodi di tempo.

L’indiscrezione giunge a pochi mesi dalla presentazione del Galaxy Ring di Samsung, che presumibilmente si terrà nel corso di un evento di luglio non ancora annunciato. L’azienda sudcoreana ha mostrato un teaser del dispositivo all’evento Unpacked del 2024, catturando l’attenzione della stampa e di tutti gli appassionati di tecnologia.

Avanzando ancora nel campo delle ipotesi, è probabile che il Galaxy Ring sarà in grado di misurare il flusso sanguigno, effettuare un ECG, monitorare il sonno e anche effettuare pagamenti wireless. Tutte funzionalità ereditate non solo dai Galaxy Watch, ma da gran parte degli smartwatch oggi in circolazione. Apple Watch compreso.

Al momento il mercato degli anelli smart è dominato dall’Oura Ring. Questo raccoglie dati relativi all’attività fisica e monitora la temperatura corporea, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la qualità del sonno. Tutti i dati vengono poi trasmessi tramite Bluetooth all’app Oura installata sullo smartphone, rendendoli così facilmente consultabili dall’utente.

Per il mercato italiano, il prezzo di partenza dell’Oura Ring è di 329€.

Immagine di copertina generata con Copilot