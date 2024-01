Samsung chiude l'Unpacked con la presentazione del Galaxy Ring

Ormai già qualche mese fa si parlava insistentemente di una grande novità in casa Samsung, che non ha perso tempo a farsi vedere ufficialmente. Quello che da tutti già veniva chiamato Galaxy Ring, è stato annunciato in maniera ufficiale dal colosso sul palco dell’evento Unpacked 2024 di San Josè in California, dove sono stati presentati i nuovi Galaxy S24.

Proprio come previsto, l’evento di Samsung è stato ricco di annunci, compresa la nuova era Galaxy AI ed altri servizi molto interessanti. Di certo l’annuncio dell’anello intelligente era qualcosa che in tanti non si aspettavano di vedere.

Il Galaxy Ring è stato ufficializzato all’evento Unpacked ma senza approfondimenti

Il colosso della tecnologia sudcoreano ha trascorso l’ultima parte dello spettacolo parlando di Samsung Health. Prima che il discorso terminasse, ecco che è arrivato il prodotto che nessuno si aspettava, ovvero il tanto chiacchierato Galaxy Ring.

Gli unici aspetti che si possono analizzare al momento sono quelli estetici dal momento che non è stata ferita altra parola. L’anello sembra avere un esterno lucido simile ad un materiale cromato, con tutti i sensori che occorrono per il monitoraggio direttamente sul lato interno. Anche se il nuovo anello di Samsung ha mostrato il suo design (ed è già tanto), gli utenti si aspettavano anche qualche altra informazione che però non è arrivata. Samsung non è entrata nei dettagli: non si sa infatti cosa può fare il dispositivo, qual è il prezzo o quando verrà lanciato sul mercato.

Tuttavia, alcune indiscrezioni spuntate sul web in precedenza rispetto all’analisi dell’APK dell’app Galaxy Wearable hanno chiarito che si tratta di un “dispositivo intelligente per misurare gli indicatori di salute e/o il sonno sotto forma di un anello“. Lo stesso rapporto pubblicato in rete diceva anche che il Galaxy Ring sarebbe sarebbe arrivato nel 2024 e avrebbe avuto connettività Bluetooth. E quindi il caso di dare grande credibilità alla fonte.