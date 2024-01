Apple Watch SE 2023 in sconto, su Amazon costa meno (-7%)

Chiunque stesse morendo dalla voglia di acquistare un nuovo smartwatch, può riferirsi ancora una volta ad Apple. Oggi l’Apple Watch SE di 2a generazione è disponibile su Amazon in sconto, per la felicità di chi non aspettava altro.

Questo prodotto, dal solito design e con molte delle caratteristiche tecniche appartenenti ai top di gamma, costa oggi il 7% in meno rispetto al prezzo di sempre. Questo significa che lo si potrà portare a casa con 289 €, compresi i soliti due anni di garanzia e la spedizione entro il mese di gennaio.

Apple Watch SE di 2a generazione in sconto, le specifiche

L’Apple Watch SE di 2a generazione arriva in sconto su Amazon e porta con sé le principali caratteristiche di base. Parliamo di un dispositivo che nella sua variante da 40 mm risulta molto comodo da indossare e da tenere per tanto tempo sul polso.

Fatto in alluminio, riesce ad essere resistente ad acqua e polvere e a monitorare sonno, battito cardiaco incidenti, cadute e molto altro.

Per acquistare un Apple Watch, non bisogna per forza spendere cifre esorbitanti dal momento che questa serie SE di 2a generazione è molto valida. Esattamente come avviene per gli iPhone, non è necessario portare a casa per forza il top di gamma assoluto per beneficiare delle grandi tecnologie di Apple. Questo smartwatch garantisce un’ottima versatilità, una grande resistenza e soprattutto uno stile tipico del brand.

Sono presenti le migliori tecnologie al suo interno, sia per la sicurezza personale che per quanto riguarda il monitoraggio delle attività fisiche. Tutto ciò costa oggi il 7% in meno su Amazon per un totale di 289 €, con spedizione entro questo mese di gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.