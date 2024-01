Ad Apple Watch Series 9 a meno di 400€ non puoi dire di no!

Nel 2023 il gigante di Cupertino ha aggiornato gran parte del suo catalogo. Tra le nuove proposte spicca Apple Watch Series 9, lo smartwatch premium per monitorare fitness e salute e non perdersi nemmeno una delle notifiche che arrivano sullo smartphone.

Oggi l’indossabile GPS da 41mm con cinturino Sport Loop Blu Inverno è proposto a 399€ su Amazon, ovvero il 13% in meno rispetto al prezzo di listino. E ricorda che con questo dispositivo puoi anche misurare il livello di ossigeno nel sangue (Livelli O₂).

Apple Watch Series 9 è il partner perfetto: monitora tutto e non ti fa perdere nemmeno una notifica

Come già anticipato in apertura, quella oggi in offerta è l’ultima generazione dello smartwatch made-in-Cupertino. È dotato di un display Retina OLED di tipo always-on, con luminosità di picco di 2000 nits. La cassa da 41mm è in alluminio color argento (in questo caso), ed è super resistente. Abbinato c’è il cinturino Sport Loop Blu Inverno, che però all’occorrenza può essere facilmente sostituito con cinturini realizzati dall’azienda californiana o altri compatibili messi in commercio da terze parti.

Il dispositivo da polso comunica perfettamente con iPhone, iPad e Mac, è personalizzabile (quadranti, scorciatoie e così via) e integra evoluti sensori per monitorare l’attività fisica e la salute. Ad esempio, il Series 9 è uno dei pochi smartwatch a poter eseguire addirittura un ECG e può anche monitorare il livello di ossigeno nel sangue. Poi controlla la fase REM, la qualità del sonno, la respirazione e altro ancora.

Ci sono anche feature legate alla sicurezza, come “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute”, che sono in grado di chiamare automaticamente i soccorsi in caso di un grave incidente o di una brutta caduta. Inoltre, con SOS Emergenze, basta premere un pulsante per far partire una chiamata d’emergenza.

E che dire infine della robustezza? Lo smartwatech dell’azienda di Cupertino non teme gli urti e resiste ad acqua e polvere (certificazione IP6X).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.