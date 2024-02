Con un design raffinato e una serie di funzionalità avanzate, Apple Watch Series 9 si pone come il compagno ideale per chi desidera unire stile, salute e connettività. Oggi lo smartwatch di ultima generazione di Apple con cassa da 45mm e cinturino mezzanotte è proposto in offerta su Amazon a 419€. Un bel risparmio sul prezzo di listino, senza dubbio.

E ricorda che con questo dispositivo puoi anche misurare il livello di ossigeno nel sangue (Livelli O₂).

Con Apple Watch Series 9 si è sempre connessi e la salute è al primo posto

L’ultima generazione dello smartwatch made-in-Cupertino è dotata di un display Retina OLED di tipo always-on, con luminosità di picco di 2000 nits. La cassa da 45mm è in alluminio color mezzanotte (in questo caso), ed è super resistente. Abbinato c’è il cinturino Sport Mezzanotte, che però all’occorrenza può essere facilmente sostituito con cinturini realizzati dall’azienda californiana o altri compatibili messi in commercio da terze parti.

Il dispositivo da polso comunica perfettamente con iPhone, iPad e Mac, è personalizzabile (quadranti, scorciatoie e così via) e integra evoluti sensori per monitorare l’attività fisica e la salute. Ad esempio, il Series 9 è uno dei pochi smartwatch a poter eseguire addirittura un ECG e può anche monitorare il livello di ossigeno nel sangue. Poi controlla la fase REM, la qualità del sonno, la respirazione e altro ancora.

Ci sono anche feature legate alla sicurezza, come “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute”, che sono in grado di chiamare automaticamente i soccorsi in caso di un grave incidente o di una brutta caduta. Inoltre, con SOS Emergenze, basta premere un pulsante per far partire una chiamata d’emergenza.

Per quanto riguarda infine la robustezza, lo smartwatech dell’azienda di Cupertino non teme gli urti e resiste ad acqua e polvere (certificazione IP6X).