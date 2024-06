Apple Watch Ultra 2, rilasciato nel settembre 2023, rappresenta l’apice dell’innovazione smartwatch di Apple. Progettato per gli amanti degli sport estremi e per chi desidera il meglio in termini di prestazioni e robustezza, questo concentrato di tecnologia si distingue per il suo design robusto, le funzionalità avanzate per la salute e il fitness e la batteria a lunga durata. Ebbene, oggi lo puoi acquistare su eBay a soli 749,90 euro (il prezzo di listino è di 909 euro), spedizione compresa, utilizzando il codice VACANZE24 al momento del pagamento.

Apple Watch Ultra 2 è lo smartwatch perfetto e oggi è in super offerta su eBay

L’Ultra 2 vanta una cassa in titanio leggera e resistente. Lo schermo Retina OLED LTPO always-on è il più grande e luminoso mai visto su un Apple Watch, offrendo un’eccellente visibilità anche in condizioni di luce solare intensa (la luminosità di picco è di 3000 nit). Il display è protetto da un vetro zaffiro resistente ai graffi, garantendo la massima robustezza. Sui due lati della cassa trovano spazio il microfono, l’altoparlante, il tasto Azione personalizzabile, il tasto laterale e la Digital Crown con feedback aptico.

Lo smartwatch è alimentato dal chip S9 di Apple con Neural Engine 4-core, che offre prestazioni fluide e reattive. Il dispositivo dispone di una batteria più capiente rispetto ai modelli precedenti, che garantisce un’autonomia fino a 36 ore con una singola carica. Questo lo rende l’ideale per chi fa lunghe attività all’aria aperta o per chi desidera un orologio che duri tutto il giorno senza bisogno di ricaricarlo.

Relativamente al monitoraggio della salute e del benessere, il dispositivo da polso mette a disposizione le seguenti funzioni:

App ECG

App Monitoraggio ciclo con stime retrospettive dell’ovulazione3

App Battito cardiaco

Notifiche frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa

Notifiche ritmo cardiaco irregolare

App Farmaci

App Mindfulness

App Rumore

App Sonno con funzione “Fasi del sonno”

Per quanto riguarda invece lo sport, l’Ultra 2 monitora tantissime attività e allenamenti, come corsa, trekking, nuoto, bici, pilates, yoga e camminata.

Apple Watch Ultra 2 è compatibile con watchOS 11 (appena annunciato alla WWDC24) e supporta funzioni di sicurezza come SOS Emergenze, Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute.