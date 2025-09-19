Un evento senza precedenti scuote il settore tecnologico: due giganti storicamente rivali come Intel e Nvidia hanno appena una partnership destinata a cambiare il mondo dei processori per PC. Un accordo strategico, maturato dopo circa un anno di trattative, che vede la collaborazione tra Santa Clara e il colosso delle GPU di Jensen Huang, e che promette di portare innovazione radicale nelle architetture di calcolo del futuro.

“Continueremo ad avere un’offerta di GPU, ma la collaborazione con Nvidia aprirà scenari completamente nuovi nel panorama dei processori” ha dichiarato un portavoce di Intel, confermando la volontà di mantenere un’identità autonoma sul fronte grafico ma sottolineando al tempo stesso l’enorme potenziale derivante dall’integrazione dei chiplet grafici RTX nelle future CPU.

Intel ARC resterà vivo

Il punto di svolta è rappresentato da un investimento da 5 miliardi di dollari da parte di Nvidia in Intel: una cifra che segna non solo un cambio di rotta per il mercato dei semiconduttori, ma anche l’inizio di una nuova era per le tecnologie di integrazione tra CPU e GPU. Questa collaborazione Nvidia Intel non andrà a intaccare la roadmap Intel già annunciata: il lancio di Panther Lake resta fissato per i primi mesi del 2026, seguito dall’arrivo di Nova Lake all’inizio del 2027, mentre tra le possibili novità si fa strada anche il nome di Wildcat Lake.

Il mondo della tecnologia osserva con attenzione le implicazioni di questa alleanza, in particolare per quanto riguarda il destino delle GPU Arc di Intel. L’azienda rassicura che la propria linea di GPU non verrà abbandonata, ma tra gli analisti si fa strada l’ipotesi di un ridimensionamento della gamma, almeno per quanto concerne il segmento premium. L’ingresso delle soluzioni grafiche di Nvidia nelle CPU di Intel potrebbe infatti portare a una ridefinizione dell’offerta, con la possibilità di differenziare tra processori dotati di GPU integrate e versioni arricchite dalle più potenti tecnologie RTX.

Nvidia sui chip premium

Secondo le prime indiscrezioni, la partnership sarebbe destinata a generare prodotti di fascia alta rivolti a una platea ampia e diversificata: dal mercato consumer a quello gaming, passando per i creator e i professionisti del business. Il vantaggio competitivo potrebbe estendersi ben oltre il tradizionale mercato PC, coinvolgendo settori emergenti come l’automotive, dove le soluzioni di calcolo avanzato e le prestazioni grafiche di livello desktop stanno diventando sempre più centrali per la guida autonoma e i sistemi di infotainment.

La collaborazione Nvidia Intel si presenta dunque come un punto di svolta per l’intero comparto dei semiconduttori, sia per l’impatto sulle performance dei processori per PC sia per la capacità di anticipare i trend di un mercato in rapida evoluzione. La strategia di Intel sembra orientata a mantenere una doppia offerta: da un lato CPU con GPU integrate, dall’altro soluzioni ibride in cui le potenzialità dei chiplet grafici RTX di Nvidia potranno spingere l’accelerazione grafica a livelli finora inimmaginabili, anche su dispositivi ultraportatili.