Arch Linux: Xfce 4.20 arriva finalmente nei repository stabili

Giusto in tempo per le vacanze di Natale, Arch Linux ha riservato ai suoi utenti una gradita sorpresa. Il nuovo ambiente desktop Xfce 4.20, ha debuttato solo una settimana fa, è ora disponibile nei repository della distribuzione stabile. Dopo Void Linux, un’altra popolare distribuzione rolling release systemd-free, che ha reso disponibile Xfce 4.20 pochi giorni prima, anche gli utenti di Arch possono ora unirsi e godersi questa nuova versione.

Arch Linux: tutte le novità introdotte con Xfce 4.20

Per chi non lo sapesse ancora, Xfce 4.20 introduce alcuni interessanti miglioramenti, capaci di migliorare l’esperienza degli utenti di Arch Linux. In primis vi è un nuovo supporto Wayland sperimentale, con una nuova libreria di astrazione (libxfce4windowing). Inoltre, adesso le icone e le miniature si ridimensionano correttamente, eliminando la sfocatura sui display ad alta risoluzione. Anche il file manager Thunar è stato notevolmente migliorato, con prestazioni ottimizzate per la gestione di set di file di grandi dimensioni, nuove opzioni della barra degli strumenti, supporto CSD, e non solo. Non sono mancati poi miglioramenti al pannello. Questi includono larghezza del bordo modificabile, la migliore gestione delle dimensioni delle icone, la modalità orologio migliorate e un’azione “Mostra desktop” attivata al passaggio del mouse.

Tra le altre novità, è stata semplificata la gestione energetica, calcoli più accurati dello stato della batteria. Sono stati attuati miglioramenti del desktop e dello sfondo. Tra questi vi sono il caricamento asincrono dello sfondo, gradienti con correzione gamma, posizionamento e ordinamento delle icone migliorati sul desktop e menu più intuitivi. Anche le impostazioni sono state ottimizzate. Adesso vi è il caricamento più rapido dei temi delle icone, avvisi più chiari per temi delle icone incompleti, gestione più semplice dei profili di visualizzazione e nuove opzioni di accelerazione e scorrimento del mouse. Infine, sono stati introdotti anche aggiornamenti xfconf e xfwm4. Questi includono scrittura dei canali migliorata, supporto per unità utente systemd e stabilità di xfwm4 e miglioramenti dei temi.

Gli utenti Arch Linux che desiderano provare il nuovo ambiente desktop Xfce 4.20 dovranno soltanto inserire il comando sudo pacman -S xfce4 xfce4-goodies nel terminale. Per chi utilizza già la versione 4.18, basta effettuare l’aggiornamento all’ultima versione tramite il comando sudo pacman -Syu.