Xfce 4.20 ufficiale con supporto sperimentale Wayland

L’ambiente desktop Xfce ottiene un nuovo aggiornamento principale, due anni dopo il rilascio della versione 4.18. Il nuovo update Xfce 4.20 è offre diverse funzionalità e miglioramenti, come il supporto sperimentale per Wayland con supporto per i compositori Labwc e Wayfire. Altre novità includono il supporto migliorato per display HiDPI e libxfce4windowing come nuova libreria di astrazione. Le sessioni Wayland di Xfce possono essere avviate con il comando startxfce4 –wayland. Tuttavia, è bene tenere a mente che diversi componenti Xfce non funzionano affatto su Wayland. Tra questi vi sono il gestore di finestre Xfwm4, Xfdashboard, Xfce4-screensaver, Xfce4-windowck-plugin e Xfce4-xkb-plugin. Le modifiche specifiche per il desktop in Xfce 4.20 includono anche il supporto per gli sfondi SVG su schermi di grandi dimensioni.

Thunar, il file manager di Xfce, ha ricevuto il supporto per gli URL remoti IPv6, la possibilità di creare collegamenti simbolici su posizioni remote, nuovi pulsanti della barra degli strumenti, miglioramenti della ricerca, supporto per descrizioni di tipo specifiche ed emblemi per i punti di montaggio e un’opzione per utilizzare decorazioni lato client (CSD). Questo file manager ha anche ottenuto una nuova opzione per visualizzare il numero di file nascosti nella barra di stato. Con Xfce 4.20, in Thunar le cartelle si aprono automaticamente quando si passa il mouse sopra di esse mentre vengono trascinate. Inoltre, le scorciatoie per le azioni personalizzate ora funzionano quando queste si trovano in un sottomenu. Infine, sono state migliorate le prestazioni nei trasferimenti di file e nella gestione di directory molto grandi.

Xfce 4.20: le altre novità dell’ambiente desktop

Xfce 4.20 apporta anche dei miglioramenti all‘Application Finder, come una nuova opzione per chiudere automaticamente la finestra di Appfinder quando si perde il focus. Introduce poi un’opzione per mostrare i nomi generici dei launcher, un’opzione per avviare gli elementi con un singolo clic, il supporto per l’avvio di Appfinder come daemon e una migliore navigazione tramite tastiera nell’elenco delle applicazioni. Il pannello Xfce ora consente di configurare la larghezza del bordo del pannello. Inoltre, l’update migliora il rilevamento dei plugin nelle directory di base XDG. Xfce aggiunge anche una modalità 24 ore all’orologio analogico e aggiunge i numeri delle settimane all’orologio digitale. Inoltre, consente di vedere il desktop quando si passa il cursore sull’icona del pannello “mostra desktop“.

Oltre a ciò, Xfce 4.20 semplifica la gestione della schermata di blocco e aggiunge il supporto per la gestione di diversi profili di alimentazione. La nuova versione include anche il supporto per le funzioni “Arresto” e “Non fare nulla” alla chiusura della parte superiore del laptop. Inoltre, introduce il supporto per la modalità di sospensione ibrida.

Questa versione ottimizza le impostazioni con un migliore supporto per la gestione dei temi scuri. Include anche miglioramenti di ridimensionamento nelle impostazioni di visualizzazione, supporto per il passaggio tra profili di accelerazione del mouse adattivi e piatti e non solo. Tra le altre modifiche, la finestra di dialogo Informazioni su Xfce ora mostra il logo della distribuzione e informazioni sul sistema di finestre e GPU. Infine, sono stati inclusi il supporto minimo per xdg-desktop-portal, un’unità utente systemd per xfconf e il supporto per varianti di temi stretch nel gestore di finestre Xfwm4.

Per maggiori dettagli sulle modifiche implementate in Xfce 4.20 è possibile consultate l’annuncio di rilascio. Naturalmente, le novità introdotte da questa versione dovrebbero presto approdare nei repository software stabili delle distribuzioni più popolari.