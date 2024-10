Raspberry Pi OS ora utilizza Wayland di default su tutti i modelli

La distribuzione Raspberry Pi OS basata su Debian per i computer a scheda singola Raspberry Pi è stata aggiornata con alcune interessanti funzionalità riguardanti Wayland. L’update offre anche componenti aggiornati, correzioni di bug e altre modifiche. La più importante è l’abilitazione del compositore Wayland labwc di default su tutti i modelli Raspberry Pi. Le precedenti versioni di Raspberry Pi OS utilizzavano il sistema di finestre Wayland di default solo per i modelli Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi 5. Come affermato da Simon Long di Raspberry Pi nel blog ufficiale: “Per la maggior parte di quest’anno, abbiamo lavorato al porting di labwc sul Raspberry Pi Desktop. Dopo molte ottimizzazioni per il nostro hardware, abbiamo raggiunto il punto in cui i desktop labwc funzionano velocemente quanto X sui vecchi modelli Raspberry Pi“.

Gli utenti Raspberry Pi OS esistenti passeranno al compositore Wayland di labwc la prossima volta che aggiorneranno la loro installazione. Gli sviluppatori di Raspberry Pi consigliano a tutti gli utenti di passare a labwc per un’esperienza migliore e più fluida con Raspberry Pi Desktop. Oltre ad abilitare Wayland per impostazione predefinita su tutti i modelli Raspberry Pi, la nuova versione del sistema operativo Raspberry Pi migliora significativamente il supporto per l’utilizzo di Raspberry Pi Desktop con un touch screen, aggiungendo la possibilità di mostrare e nascondere automaticamente la tastiera virtuale e il supporto per gli equivalenti clic destro e doppio clic per i display touch.

Raspberry Pi OS: tutte le novità della nuova versione

Raspberry Pi OS introduce un nuovo strumento di configurazione dello schermo chiamato Raindrop per sostituire ARandR con supporto per labwc e touch screen. Inoltre, aggiunge il supporto per il pannello per caricare i plugin in modo dinamico durante l’esecuzione. L’update migliora l’integrazione con Raspberry Pi Connect e aggiunge di default la tastiera su schermo squeekboard. Questa viene poi eseguita automaticamente sui sistemi con touch screen. Tra le altre modifiche, la nuova versione del sistema operativo Raspberry Pi modifica la gestione del pulsante di accensione su Raspberry Pi 5. Ciò serve a ridurre il carico sulla CPU quando ci si trova nella finestra di dialogo di spegnimento. Inoltre, l’update modifica la procedura guidata di prima esecuzione in modo che non associ più automaticamente i dispositivi Bluetooth HID per impostazione predefinita, aggiunge un URL con informazioni di sicurezza al menu principale e aggiunge i cursori mancanti al tema delle icone.

Il nuovo Raspberry Pi OS corregge anche varie perdite di memoria nel file manager PCManFM. Inoltre, risolve un crash che si verificava durante l’esecuzione delle Impostazioni aspetto su sistemi headless e un crash che si verificava durante l’apertura del selettore icone nella finestra di dialogo delle proprietà dell’applicazione. L’aggiornamento aggiorna poi il kernel a Linux 6.6.51 LTS e i browser Firefox e Chromium rispettivamente alle versioni 131.0.3 e 130.0.6723.58. Gli utenti possono già scaricare la nuova versione dal sito Web ufficiale. Raspberry Pi OS supporta tutti i modelli Raspberry Pi, inclusi Raspberry Pi 1A+, 1B+, 2B, 3B, 3B+, 3A+, 4B, 400, CM1, CM3, CM3+, CM4, CM4S, Zero, Zero W e Zero 2 W. Gli utenti Raspberry Pi OS esistenti devono solo aggiornare le proprie installazioni. Per fare ciò basterà eseguire i comandi “sudo apt update && sudo apt full-upgrade” in un emulatore di terminale.