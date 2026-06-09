Archiviazione dati in cloud a costi certi: fino a 15 TB con Aruba

Le persone alla ricerca di un servizio di archiviazione dati in cloud sicuro e a costi certi possono rivolgersi a Smart Storage di Aruba, il provider italiano numero uno nei servizi Internet. Tale soluzione, che offre fino a 15 TB di spazio, si rivolge sia ai clienti che già utilizzano i servizi Aruba Cloud, sia ai nuovi clienti che hanno bisogno di uno spazio di archiviazione come disco di rete in cloud.

Tra le principali caratteristiche di Smart Storage si annoverano la certezza dei costi, con pacchetti a costo fisso mensile, la facilità di gestione, tramite un interfaccia intuitiva con cui è possibile creare e organizzare cartelle in pochi passaggi, e la creazione di snapshot manuali o programmati in automatico, utili se si ha la necessità di ripristinare il proprio storage.

I prezzi della soluzione Smart Storage

In questa seconda parte del nostro articolo ci concentreremo sui prezzi di ciascun piano della soluzione di Aruba denominata Smart Storage. Riguardo a ciò, confermiamo che sono disponibili quattro diversi piani: il più economico è quello da 1 TB, poi c’è il piano da 5 TB, un altro da 10 TB, e infine quello più generoso che mette a disposizione dei suoi utenti 15 TB.

Smart Storage 1 TB: 4,60 euro + IVA al mese , con traffico illimitato e 20 snapshot manuali o automatici

, con traffico illimitato e 20 snapshot manuali o automatici Smart Storage 5 TB: 21,80 euro + IVA al mese , con traffico illimitato e 40 snapshot manuali o automatici

, con traffico illimitato e 40 snapshot manuali o automatici Smart Storage 10 TB: 43,30 euro + IVA al mese , con traffico illimitato e 60 snapshot manuali o automatici

, con traffico illimitato e 60 snapshot manuali o automatici Smart Storage 15 TB: 64,80 euro + IVA al mese, con traffico illimitato e 80 snapshot manuali o automatici