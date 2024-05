Arriva Firefox 126 con una nuova funzione per proteggere la privacy

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione del browser Firefox, ovvero la 126, che presenta una serie di nuove funzionalità molto interessanti.

Tra di esse figura la possibilità di rimuovere i parametri di tracciamento durante la fase di copia e incolla degli URL. Ma come funziona a livello pratico?

Selezionando l’URL apparirà la voce Copy without site tracking (in italiano “Copia senza monitoraggio del sito”). Selezionando tale opzione, Firefox andrà automaticamente a individuare eventuali parametri di monitoraggio eliminando gli stessi. Una funzione semplice ma che, in ottica privacy, può comunque essere considerata molto utile.

Come preannunciato, questa è solo la proverbiale “ciliegina sulla torta” di un aggiornamento alquanto corposo.

Si parla, per esempio, del supporto alla compressione Zstandard. Questa risulta un’alternativa più efficiente rispetto agli standard attuali, secondo alcuni benchmark risulta più veloce di 3,5 volte rispetto a brotli quando si parla di decomprimere i file.

Firefox 126: tutte le implementazioni della nuova versione del browser

Secondo quanto riportato, tra le novità di Firefox 126 figureranno anche nuove politiche per la raccolta dati in ottica miglioramento delle funzionalità di ricerca. La gestione delle informazioni, da quanto risulta, avverrà attraverso OHTTP per classificare i dati a seconda di paese di provenienza e categoria di ricerca.

Oltre a una serie di strumenti aggiuntivi per gli sviluppatori e la correzione di alcuni bug relativi alla sicurezza, Mozilla ha poi integrato altre implementazioni secondarie al proprio browser. Tra di esse figurano l’aggiunta del catalano come lingua nel traduttore di Firefox e l’accelerazione della decodifica hardware AV1 abilitata su macOS con chip M3.

Secondo alcuni recenti studi, Firefox detiene poco meno dell’8% del mercato browser. Con queste implementazioni, l’obiettivo sembra quello di andare gradualmente a racimolare utenti a discapito di Google Chrome che, almeno al momento, non sembra avere concorrenti diretti per la leadership del settore.