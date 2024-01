La guerra dei browser: boom Edge, crollo Safari e Chrome non sorprende

Esistono pochi settori informatici in cui esistono più di un paio di competitor ai massimi livelli. I browser Web sono di certo tra questi.

La piattaforma Statcounter ha voluto analizzare l’andamento di questo mercato, prendendo in esame le variazioni registrate a dicembre 2023. In tal senso, i dati raccolti sono per molti versi a dir poco sorprendenti.

Edge, a quanto pare, sembra aver avuto un aumento considerevole di utenti. Numeri alla mano, il browser di Microsoft è passato, nel solo mese di dicembre, dall’11,2% all’11,9%. Un aumento dello 0,7% che, di per sé, non desta grande clamore. Va però tenuto conto che si parla di un singolo mese e che questo conferma numeri in crescita di Edge sul medio-lungo periodo.

Chi invece ha pagato (e non poco) l’ultimo mese dell’anno è stato Safari, che ha fatto registrare una vera e propria caduta libera.

Inaspettata crescita di Microsoft Edge, ma anche gli altri competitor sorprendono (non sempre in positivo)

In un solo mese, il browser Apple sembra essere passato dal 13% all’8,9%. Un vero e proprio tracollo, che avvicina Safari per numero utenti a un altro nome del settore, ovvero Mozilla Firefox (che detiene il 7,6% del mercato).

Nonostante al momento non sia possibile spiegare questo calo considerevole, l’integrazione dell’IA in competitor come Edge e Chrome potrebbe aver portato via utenti al browser, peraltro limitato all’ecosistema Apple.

In tutto questo, come si comporta Chrome? Il browser, punto di riferimento per gli utenti PC desktop, ha confermato la sua costante e inesorabile crescita. Con un aumento del 3,1%, infatti, il servizio di Google si assesta intorno a un impressionante 65,2% dell’intera utenza.

A completare i 5 browser più diffusi è l’ottimo Opera, nettamente distaccato dalle prime posizioni detenendo solo il 3,8% di mercato.

I browser mobile

Statounter, poi, ha voluto analizzare nello specifico i browser più utilizzati su mobile. In questo senso, la classifica vede ovviamente in prima posizione Chrome, trascinato dai tanti dispositivi Android in commercio. Come prevedibile, il discorso è simile con Safari, grazie alla diffusione degli iPhone.

In terza posizione si presenta Samsung Internet, seguito dal già citato Opera e poi da UC Browser. Grande assente in questa particolare classifica è Edge che, essendo legato a Windows e non potendo contare su un OS mobile nativo, per quanto riguarda telefoni e simili si ferma a un misero 0,24% del mercato.