Google, l'IA per creare temi personalizzati per Chrome

Una delle grandi opportunità che Google ha sempre concesso agli utenti che si servono delle sue piattaforme e delle sue soluzioni legate al browser, è quella di avere grande versatilità. Ogni utente a cui piace poter modificare l’aspetto di Chrome ad esempio, probabilmente stai già utilizzando un tema personalizzato, estensioni e molto altro.

Detto ciò, è chiaro che l’obiettivo di Google è quello di lavorare sempre sugli aggiornamenti al fine di migliorare l’interfaccia utente. Durante le ultime ore una nuova modifica sarebbe stata individuata in Chrome Canary, la versione di sviluppo del celebre browser. Questa suggerisce che a breve il colosso potrebbe integrare l’intelligenza artificiale all’interno di Chrome con uno scopo ben preciso.

Google mette a disposizione l’intelligenza artificiale per creare nuovi temi per Chrome

Come spiegato da alcuni addetti alle notizie che trapelano sul web, l’opzione “Ricerca sfondi” è cambiata improvvisamente. Ora all’interno di Chrome Canary figura la voce “Crea tema con AI“. Ciò lascia capire chiaramente che Google sta lavorando a un’impostazione che consentirebbe di usare l’intelligenza artificiale per generare temi personalizzati.

Tutto ciò sarà possibile attivando un’opzione nella sezione dedicata all’IA all’interno della pagina delle impostazioni di Chrome. In questo modo si potrà visualizzare una galleria di temi estesa. Sebbene non si tratti di un grandissimo cambiamento, ci ritroviamo di fronte ad una conferma: Google sta facendo di tutto per integrare al meglio l’intelligenza artificiale.

Un chiaro esempio è stato l’ultimo aggiornamento che ha consentito agli utenti di poter provare in anteprima l’organizzazione delle schede mediante IA. In questo caso Google sembra andare a muoversi in base a quelle che sono le abitudini degli utenti, sistemando le schede di Chrome in base ai loro ultimi comportamenti. In poche parole l’intelligenza artificiale imparerà a conoscere chi usa il celebre browser, sistemandogli ogni volta le schede a suo piacimento.