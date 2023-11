Chrome, Firefox, Opera, Safari, giusto per citare quelli più noti e utilizzati. Come probabilmente qualcuno avrà già capito, si parla di browser: le soluzioni, a prescindere dal sistema operativo del proprio dispositivo, non mancano. A partire da oggi, l’offerta per gli utenti Windows 11 è però ancora più ricca: Samsung Internet Browser è da questo momento scaricabile sui PC Windows.

Il browser Samsung Internet è ora disponibile anche sui PC Windows 11

Samsung è un brand di riferimento per il mondo Android e il suo browser è tra quelli maggiormente presi in considerazione su smartphone e tablet che usano il sistema operativo di Google. Ebbene, l’app ora non è più una esclusiva dell’appena citato Android, ma è disponibile gratuitamente anche per i PC con Windows 11.

Per scaricarla basta cliccare su questo link che rimanda direttamente al Microsoft Store. Precisiamo fin da subito che, stando ai commenti in rete e ad una nostra prova, ci potrebbero essere problemi durante il download. Non è chiaro il motivo, ma il browser da alcuni viene scaricato correttamente, da altri invece no. Nel caso, basta riprovare dopo qualche giorno.

Samsung Internet è un browser basato su Chromium ed ha dunque molto, ma molto in comune con il ben più noto Google Chrome. È una soluzione fluida nelle operazioni, con un’interfaccia pulita con cui poter interagire in modo intuitivo. Per chi lo usa su smartphone e/o tablet, c’è anche il vantaggio della sincronizzazione dei dati di navigazione con il PC, a patto però che l’account in uso sia lo stesso su tutti i device.

Tra gli altri vantaggi si segnalano il supporto delle estensioni di Chrome, la possibilità di attivare il tema scuro e la funzione integrata per bloccare gli annunci pubblicitari.