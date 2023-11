Samsung Galaxy Z Fold5 12/512GB al MINIMO STORICO su eBay

Nonostante una concorrenza più che agguerrita, Samsung resta l’azienda di riferimento per quanto riguarda il mercato dei dispositivi pieghevoli. L’ultimo giunto sul mercato è il Galaxy Z Fold5, oggi acquistabile a soli 1.134,90€ su eBay, spedizione compresa. È il nuovo minimo storico per il device Android, con 12GB di RAM e 512GB di archiviazione in questo caso.

Il dispositivo è venduto da eshopping.srl, venditore professionale con 99,4% di feedback positivi e oltre 85.000 recensioni.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 oggi è incantevole non solo per il design, ma anche per il prezzo

Il Galaxy Z Fold5 ha un display principale da 7,6 pollici e un display esterno da 6,2 pollici. Nonostante le somiglianze con il modello della precedente generazione, il pieghevole del 2023 è leggermente più sottile (6,4 mm) e leggero (255 grammi).

Il display principale del Galaxy Z Fold5 è un pannello AMOLED da 7,6 pollici con una risoluzione di 2.208 x 1.768 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per un’esperienza di scorrimento fluida. Il display esterno è un pannello AMOLED da 6,2 pollici con una risoluzione di 2.268 x 832 pixel e, di nuovo, un refresh rate di 120 Hz.

Il pieghevole alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2. Il chip è ben supportato nelle operazioni da 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il Galaxy Z Fold5 integra poi una batteria da 4.400 mAh che supporta la ricarica rapida da 25W e la ricarica wireless da 10W.

Anche in ambito fotografico, il dispositivo è un vero top di gamma, durante e dopo lo scatto: è una sorta di studio portatile, con tanto di Space Zoom 30x. Per quanto riguarda invece il software, si tratta di Android 13 con interfaccia personalizzata One UI. Una volta tirato fuori dalla confezione, però, ci sarà un aggiornamento da scaricare: Android 14 con One UI 6.

