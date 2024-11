Arriva su WhatsApp una nuova e comoda scorciatoia per la galleria

WhatsApp continua ad investire nel futuro dei suoi utenti, migliorando la loro esperienza a bordo della piattaforma di messaggistica più famosa al mondo. Ben presto infatti tutti potranno beneficiare di una novità: sta per arrivare una scorciatoia per la galleria che renderà l’accesso a foto e video più facile.

Al momento disponibile solo nella versione beta numero 2.24.24.16, garantisce la possibilità di inviare video e immagini più rapidamente all’interno delle chat con gli altri utenti.

WhatsApp: arriva la scorciatoia che velocizza l’invio di foto e video dalla galleria

L’intento di WhatsApp sembra molto chiaro con il nuovo aggiornamento, che peraltro segue la linea tracciata da un recente restyling dell’interfaccia della galleria stessa. L’applicazione vuole garantire agli utenti un accesso rapido. Grazie alla novità in arrivo, non bisognerà più passare attraverso i vari menu per accedere alla galleria. Direttamente di fianco all’icona dedicata alla fotocamera comparirà il nuovo tasto che con un solo tocco garantirà l’accesso a foto e video.

Al momento, la scorciatoia è disponibile solo per alcuni utenti iscritti al programma Beta, ma dovrebbe arrivare per tutti con i prossimi aggiornamenti. Prima di renderla stabile, il team vuole raccogliere i feedback dei tester, un passaggio fondamentale per valutare se questa funzione sia davvero apprezzata.

Tutto sembra essere molto chiaro dando ascolto alle fonti principali, ma c’è anche modo di provare il tutto in anteprima. Bisogna infatti solo iscriversi al programma beta di WhatsApp, sia lato Android che lato iOS. Coloro che invece vogliono attendere che l’aggiornamento arrivi nella versione stabile della piattaforma di messaggistica, bisognerà aspettare qualche settimana o al massimo qualche mese. È obbligatorio precisare che le versioni di WhatsApp in beta possono essere soggette a qualche bug, essendo queste sperimentali. La scelta dunque è degli utenti che possono proseguire ad utilizzare la versione pubblica o affacciarsi al mondo beta.