WhatsApp, migliora la possibilità di silenziare le chat di gruppo

Mentre gli utenti prendono confidenza con i nuovi aggiornamenti, WhatsApp si adopera per introdurne degli altri nelle versioni beta. Solo a quanto riportato, solo coloro che sono iscritti al programma riservato alla piattaforma Android, relativo alla versione 2.24.24.10, possono beneficiare di una novità. A quanto pare infatti è stata introdotta una nuova funzionalità che permette di personalizzare in modo più preciso le notifiche dalle chat di gruppo.

L’obiettivo è molto chiaro: WhatsApp vuole rendere più chiara e intuitiva la possibilità di silenziare i messaggi, consentendo agli utenti quali notifiche ricevere e quali no.

Un nuovo approccio alle notifiche di gruppo

La nuova impostazione permette agli utenti di scegliere se ricevere notifiche per ogni messaggio o solo per quelli evidenziati come “In evidenza”. Questo include menzioni, risposte e altre interazioni dirette, consentendo di focalizzarsi solo su aggiornamenti rilevanti. Soprattutto nei gruppi molto attivi, questa funzione offre un modo per evitare un sovraccarico di notifiche, mantenendo però visibili le interazioni più significative.

Chiarimento sul silenziamento delle notifiche

Finora, molti utenti potevano essere confusi su come funzionasse il silenziamento delle chat di gruppo. Anche quando un gruppo viene silenziato, è possibile ricevere notifiche per interazioni specifiche come menzioni e risposte dirette. La nuova funzione di WhatsApp esplicita chiaramente questo comportamento, migliorando il controllo che gli utenti hanno sui loro avvisi. È inoltre importante notare che le impostazioni predefinite possono variare: nei gruppi di grandi dimensioni, ad esempio, le notifiche per i messaggi standard sono disattivate per impostazione predefinita, lasciando attive solo quelle per i messaggi “In evidenza”.

Questa novità è attualmente disponibile solo per alcuni beta tester, ma il rilascio proseguirà nelle prossime settimane, aumentando la trasparenza e il controllo delle notifiche di gruppo. Almeno per il momento non si sa se questa novità arriverà nella versione stabile di WhatsApp, ma nel frattempo gli utenti in beta sono pronti ad aumentare per testarla.