WhatsApp: il nuovo aggiornamento sincronizza i filtri chat tra Android, iOS e Web

Le tante funzionalità introdotte da WhatsApp nell’ultimo periodo hanno contribuito a migliorare l’applicazione e dunque anche l’esperienza utente. Chi si serve del colosso della messaggistica istantanea è ormai contento e appagato da tutte le funzioni che la piattaforma offre ma a quanto pare non è finita qui. Stando a quanto riportato infatti sono in arrivo degli aggiornamenti che porteranno la sincronizzazione dei filtri e l’aggiunta di una funzionalità di bozza. Quest’ultima sarà molto utile per i messaggi lasciati in sospeso, con l’aggiornamento che sarà distribuito sia agli utenti Android che a quelli iOS, ma anche a chi utilizza WhatsApp Web.

WhatsApp: arriva il nuovo aggiornamento per la sincronizzazione dei filtri tra Android e iOS con Web

Ad oggi siamo certamente di fronte a uno degli aggiornamenti più utili per gli utenti di WhatsApp. A quanto pare a breve tutti potranno sincronizzare i filtri delle chat tra l’applicazione mobile e quella web.

Questa funzione, attualmente in fase di sviluppo, mira a rendere WhatsApp più efficiente per chi lavora o interagisce regolarmente sia da smartphone che da computer, senza perdere tempo a ricreare le liste di contatti e i filtri di chat.

Le bozze sono l’altra novità e rappresentano ora una funzionalità ottima per tutti gli utenti sia su Android e iOS. Simile a quanto già presente in vari client di posta elettronica, WhatsApp ora evidenzia le conversazioni con messaggi scritti ma non ancora inviati, mostrando la dicitura “Bozza” accanto alla chat. Questo consente di riprendere la conversazione esattamente da dove era stata interrotta, mantenendo il messaggio incompleto anche dopo la chiusura dell’app.

Si tratta di una funzione davvero eccezionale per coloro che vogliono rispondere semplicemente in un secondo momento. È proprio in questo modo che WhatsApp vuole rendere la gestione delle sue conversazioni molto più flessibile, agevolando coloro che ne fanno utilizzo frammentato.