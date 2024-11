WhatsApp: il nuovo aggiornamento aggiunge un segno +, ecco a cosa serve

Quando gli utenti attendono un nuovo aggiornamento, sanno già che qualcosa di interessante bolle in pentola. Lo stesso discorso vale anche per WhatsApp che infatti ha introdotto una nuova funzione. Questa serve per agevolare l’organizzazione delle conversazioni all’interno dell’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo.

Grazie all’aggiornamento più recentemente rilasciato dal colosso, alcuni utenti hanno notato l’apparizione di un’icona raffigurante il segno “+” accanto ai tab principali dell’applicazione che suddividono “Tutti i Messaggi”, “Da Leggere”, “Preferiti” e “Gruppi”. Quest’ultimo pulsante sarà visibile progressivamente a tutti gli utenti e permetterà di creare e personalizzare elenchi di chat.

L’obiettivo di Meta era quello di lanciare una funzione che potesse semplificare l’utilizzo della piattaforma. Ogni giorno all’interno di WhatsApp infatti si accumulano tanti messaggi provenienti da familiari, amici e colleghi, per non contare le chat di gruppo. Grazie a questa funzionalità, gli utenti potranno organizzare delle conversazioni in maniera nettamente più ordinata rispetto al solito. Creando infatti delle schede personalizzate in base alle proprie esigenze, si potrà suddividere il lavoro, la famiglia, lo sport e tutti gli altri interessi che si hanno.

Il funzionamento del nuovo simbolo in “più” su WhatsApp

L’aggiunta del nuovo simbolo “+” e dunque delle liste personalizzate è una scelta semplice ma efficace per coloro che utilizzano WhatsApp regolarmente ogni giorno. Toccando il segno in questione, è possibile creare una nuova scheda personalizzata definendo un nome a proprio piacimento. Successivamente si scelgono le chat o i contatti da includere al suo interno in modo da poterli trovare tutti insieme in un’unica sezione.

L’accesso a queste nuove schede renderà più semplice trovare rapidamente i messaggi importanti, senza dover scorrere lunghe liste di conversazioni. L’interfaccia di WhatsApp si arricchisce quindi di una funzionalità utile per filtrare e categorizzare le conversazioni in modo personalizzato.

Questa nuova funzione è già stata attivata per alcuni utenti iOS con la versione 2.24.21.82. Tuttavia, non è ancora noto quando verrà resa disponibile su Android. A quanto pare bisogna solo attendere una o due settimane, come in genere avviene con gli aggiornamenti destinati a WhatsApp.