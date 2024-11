WhatsApp: ora sono ufficiali le liste chat personalizzate ma solo per iOS

WhatsApp si aggiorna di continuo e come tutti ben sanno, recentemente è stato ufficializzato l’aggiornamento che include le liste chat personalizzate. Questa nuova soluzione garantirà una gestione migliore di ogni conversazione e a quanto pare la distribuzione è ormai in corso d’opera. Dopo i test che sono stati condotti ufficialmente per le versioni beta a partire dalla metà dello scorso mese di ottobre, con l’ultima versione 24.22.73, l’update sta arrivando sui dispositivi iOS.

Coloro che fanno fatica a gestire le varie chat, avranno modo di organizzarle con più ordine. Le liste personalizzate riescono a raggruppare infatti le conversazioni all’interno di categorie ben precise.questo rende molto più semplice individuare la chat di cui si ha bisogno, che sia di lavoro, con la famiglia o magari relativa ad alcuni gruppi.

WhatsApp: come si creano le liste chat personalizzate in pochi passi

La creazione di una lista è molto semplice: basta accedere alla scheda delle chat e utilizzare un nuovo pulsante dedicato. Da qui, è possibile aggiungere contatti o gruppi, creando filtri che appariranno in cima alla scheda delle conversazioni.

In questo modo, ad esempio, si può accedere istantaneamente solo alle chat con i colleghi o alle conversazioni ritenute più importanti, riducendo le distrazioni e le perdite di tempo. WhatsApp ha chiarito che le liste sono progettate per essere completamente private e visibili solo all’utente che le crea. Questo garantisce che nessun altro possa vedere come vengono organizzate le conversazioni. Inoltre, le liste possono essere modificate o eliminate in qualsiasi momento, offrendo massima flessibilità. Anche se la funzione non è ancora elencata nel changelog ufficiale dell’App Store, dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti iOS entro le prossime settimane, grazie a un rilascio graduale. Ovviamente la distribuzione arriverà anche per gli utenti Android sempre a partire dai prossimi giorni. Bisognerà solo pazientare un altro po’.