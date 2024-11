WhatsApp: finalmente ufficiali le liste per le chat, ecco cosa sono

L’evoluzione in casa WhatsApp continua, soprattutto con l’aggiunta di funzionalità che potrebbero migliorare nettamente l’esperienza per gli utenti. Si vociferava da tempo e alla fine è successo: sono state introdotte ufficialmente le liste per le chat quelle che consentono l’organizzazione delle conversazioni in elenchi personalizzati.

La grande utilità sta nel poter raggruppare ogni chat personalizzando la suddivisione in base a quelle che sono le proprie esigenze. Da qui si evince che non servirà più scorrere il lungo elenco di conversazioni per individuare la chat desiderata. Servirà solo accedere alla lista dedicata per trovare immediatamente la conversazione o la chat di gruppo che si stava cercando. Si tratta di un’idea semplicissima e molto utile per coloro che usano WhatsApp sia nella vita privata e nel mondo del lavoro.

WhatsApp: come si creano le liste di chat in pochi passi

Creare una qualsiasi lista di conversazioni è davvero semplice: bisogna solo accedere a WhatsApp selezionando un’opzione appositamente creata nella sezione Impostazioni. Raggruppare tutte le chat che si desidera è dunque semplicissimo, magari suddividendole per argomento, ad esempio con denominazioni come “lavoro“, “famiglia“, “amici” e quant’altro.

È quindi questo è il modo per evitare di perdere la testa dietro a decine e decine di chat che spesso si accumulano su WhatsApp. Grazie alle liste, il dono più grande che arriverà sarà il tempo risparmiato. Non bisogna dimenticare inoltre che è possibile anche modificare o eliminare le liste stesse in qualsiasi momento, mantenendo sempre il controllo sulla loro organizzazione.

Inoltre, questi elenchi non influiscono sul modo in cui l’utente riceve le notifiche: ogni nuovo messaggio continuerà ad apparire regolarmente nella schermata principale, senza cambiamenti. Con le liste per le chat, WhatsApp offre una soluzione semplice a un problema comune: il disordine nelle conversazioni. Chi non ha ancora provato questa funzione, di certo morirà dalla voglia di farlo.