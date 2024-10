WhatsApp: arriva il conto dei messaggi non letti nei filtri delle chat

Di funzionalità a cui WhatsApp sta lavorando, ce ne sono alcune molto interessanti che potrebbero influire ancor di più sull’esperienza utente. L’obiettivo è rendere tutto più semplice e in questo caso, almeno per gli utenti beta Android, il colosso della messaggistica sta per introdurre la possibilità di visualizzare il conteggio dei messaggi non letti direttamente dai filtri delle chat.

Non si tratta dunque di un aggiornamento corposo, ma di un’utilità indiscutibile soprattutto per coloro che spesso perdono traccia delle loro conversazioni. A beneficiarne sono gli utenti che gestiscono chat e gruppi in grande quantità e ora, con questa nuova aggiunta, potranno avere ben chiaro il quadro della situazione in ogni momento e senza neanche aprire l’elenco delle conversazioni.

WhatsApp ora rende tutto più semplice: ecco il conteggio dei messaggi non letti nei filtri chat

La funzione, che viene chiamata “conteggio badge” sui filtri delle chat si rivela un ottimo strumento per mantenere ordine e non farsi sfuggire comunicazioni importanti. WhatsApp mira a migliorare l’esperienza utente, e questa è solo una delle tante novità a cui sta lavorando. La possibilità di filtrare le chat, infatti, si sta evolvendo con l’aggiunta di nuovi strumenti: nei prossimi aggiornamenti è prevista anche la possibilità di creare liste personalizzate, in modo da raggruppare le conversazioni per categoria o per importanza.

Essendo ancora in fase di sviluppo, il conteggio dei messaggi non letti non è disponibile per tutti gli utenti. Al momento, solo chi utilizza la versione beta per Android può accedere a questa funzione. Per provarla infatti è necessario iscriversi al programma beta di WhatsApp tramite Google Play Store. Tuttavia, è bene sottolineare che il programma beta è spesso al completo, rendendo difficile l’accesso immediato per nuovi iscritti. Per quanto riguarda il rilascio di questo nuovo update in versione stabile, non si hanno ancora notizie.