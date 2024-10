WhatsApp diventa più divertente: ora si possono creare pacchetti di sticker

Fanno rumore ogni giorno le notizie che arrivano su WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea di riferimento che non trattiene i suoi colpi migliori. Proprio in questi giorni ne sono stati inflitti altri alla concorrenza, il tutto mediante l’annuncio di alcuni aggiornamenti molto importanti che arriveranno a breve. Oltre alla possibilità di aggiungere nuovi contatti da ogni dispositivo collegato al profilo primario (in arrivo gradualmente), la piattaforma promette di diventare molto più divertente per gli utenti.

Nelle ultime ore, infatti, WhatsApp ha introdotto una nuova funzione all’interno della sua app in versione beta. Solo gli utenti Android al momento possono beneficiarne ma dovrebbe arrivare anche su iOS.

WhatsApp: arrivano i pacchetti per organizzare meglio gli sticker

È arrivato un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, il quale offre agli utenti la possibilità di creare pacchetti di sticker personalizzati. Questa novità arriva con l’aggiornamento 2.24.22.13, disponibile per i tester della versione beta sul Google Play Store. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, molto vicina al colosso della messaggistica, il nuovo strumento semplificherà la gestione degli sticker: potranno infatti essere organizzati in pacchetti diversi tra loro. Sarà così molto più semplice organizzare gli adesivi, magari anche solo per eliminarli più facilmente o per inviarli.

Attualmente, eliminare più di uno sticker richiede la selezione manuale di ciascun elemento, uno per uno. Questo processo, sebbene non complicato, può diventare scomodo per chi ha un grande numero di sticker salvati. La nuova funzione mira proprio a migliorare questo aspetto, offrendo una gestione più intuitiva e ordinata degli sticker.

Un’altra interessante novità riguarda la possibilità di inviare interi pacchetti di sticker ad altri utenti. Il destinatario potrà così salvare l’intero pacchetto in pochi passaggi, una funzione più rapida rispetto alla modalità attuale che richiede il salvataggio singolo di ogni adesivo.