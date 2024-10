WhatsApp, ufficiale: gli utenti possono ora aggiungere contatti da ogni dispositivo

Chi lavora di continuo al miglioramento di WhatsApp attualmente è molto preso dalle novità che arriveranno prossimamente e che per ora sono in fase di test. La famosissima app di messaggistica istantanea ha appena annunciato che presto consentirà agli utenti di aggiungere contatti da qualsiasi dispositivo e non solo dal telefono principale, risolvendo così uno dei piccoli fastidi più volte segnalati dagli utenti.

Un futuro aggiornamento consentirà dunque alle persone di aggiungere e gestire i contatti tramite l’app in versione web, da un PC Windows e da qualsiasi altro dispositivo sia collegato.

WhatsApp: i contatti si potranno ripristinare e saranno disponibili su ogni dispositivo

Gli utenti potranno anche salvare un contatto esclusivamente su WhatsApp senza sincronizzarlo con il telefono, il che è utile soprattutto quando si condivide uno smartphone con altre persone o per coloro che gestiscono anche l’account WhatsApp di lavoro oltre a quello personale sullo stesso dispositivo. Meta afferma che questo risolverà anche il problema delle persone che perdono tutti i contatti quando smarriscono un telefono, poiché i contatti saranno completamente ripristinabili.

Questo è effettivamente un gran miglioramento ed è il primo passo verso una serie di nuovi aggiornamenti che probabilmente arriveranno in passato. C’è anche un’altra novità che bolle in pentola e che dovrebbe arrivare a breve, proprio a ridosso di questo aggiornamento: si tratta della possibilità di usare gli username. Con questa aggiunta gli utenti non dovranno più memorizzare un contatto su WhatsApp mediante il numero di telefono: basterà infatti solo il nome inventato o della persona che si vuole aggiungere. Meta afferma che questo “aggiungerà un ulteriore grado di privacy” proprio perché gli utenti possono condividere un nome utente senza condividere un numero di telefono.

Il nuovo update che riguarda i contatti che possono essere aggiunti da più dispositivi invece verrà implementato gradualmente “nelle prossime settimane e mesi”. Al momento non si sa con precisione quando terminerà la fase beta in favore della versione ufficiale.