WhatsApp: arrivano gli elenchi personalizzati per le chat

Solo durante l’ultimo periodo, sono state segnalate diverse modifiche a WhatsApp, alcune in fase di elaborazione e altre in fase di implementazione. Abbiamo sentito parlare di nuovi filtri e sfondi per le videochiamate, un nuovo indicatore di digitazione in fase di test, arrivando fino a 22 temi per le chat e a nuovi controlli di riproduzione video con regolazioni della velocità su iOS.

Nel tentativo di continuare a migliorare la piattaforma, WhatsApp sta ora lavorando su una funzionalità che consentirà agli utenti di filtrare le chat in base ad alcuni elenchi specifici, rendendo dunque più semplice trovare le conversazioni che contano. La funzionalità è stata individuata per la prima volta ad agosto e sembra che ora sia finalmente disponibile per gli utenti iscritti al programma beta.

WhatsApp: nuovi elenchi personalizzati per filtrare meglio le chat, come funzionano

Attualmente, i filtri all’interno di WhatsApp includono alcune aree: “Non letti”, “Preferiti” e “Gruppi”, ma secondo WABetaInfo, fonte molto affidabile nel campo, la versione beta 2.24.22.5 dell’app di messaggistica per Android sarebbe pronta ad offrire agli utenti la possibilità di creare elenchi personalizzati di contatti e chat di gruppo, filtrando dunque le chat in maniera ancora più precisa. Le due funzionalità, elenchi e filtri, funzionano in simbiosi per offrire agli utenti più modi per filtrare le chat.

Ci sarà un’icona accanto ai filtri predefiniti che consentirà agli utenti di creare nuovi elenchi. Una volta creato, WhatsApp genererà automaticamente un filtro personalizzato in cima all’elenco delle chat. Il filtro avrà lo stesso nome dell’elenco stesso, facilitandone l’identificazione e la selezione.

La nuova funzionalità è rivolta agli utenti che nell’app si destreggiano quotidianamente tra più conversazioni. Sarà più semplice quindi individuare rapidamente conversazioni specifiche senza dover scorrere lunghi elenchi. Vale anche la pena notare che le liste sono completamente private: i contatti che gli utenti aggiungeranno ad un elenco non verranno informati. In totale, si potranno creare fino a 20 elenchi, tutti modificabili, incluso il cambio del nome e l’aggiunta o la rimozione di persone.